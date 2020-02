(Görüntülü Haber) Köy için tehlike oluşturan kayaya çelik halatlı önlem

Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA ARTVİN\'in Ardanuç ilçesi Peynirli Köyü üst yamacında yer alan ve tehlike oluşturan 350 tonluk kaya kütlesi heyelan tehlikesi nedeniyle kırılıp düşürülemeyince, 18 çelik halatla bağlanarak sabitlendi, etrafına çelik ağ örüldü. Köylerini tehdit eden kaya nedeniyle korku içerisinde yaşayan vatandaşlar Artık can güvenliğimiz sağlandı dedi, yetkililere teşekkür etti. Ardanuç ilçesinin 60 haneli Peynirli Köyü\'nde evlerin üst yamacında dağlık alanda yer alan kaya kütlesi, köylülerin korkulu rüyası oldu. Köy muhtarlığı, tehlike oluşturan kaya kütlesi için yetkililerden yardım istendi. Artvin Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, yaklaşık 350 ton olduğunu belirlediği kaya kütlesinin kırılarak kontrollü düşürülmesinin yamaçtaki heyelanı tetikleyebileceği gerekçesiyle ilginç bir çözüm geliştirdi. Kaya kütlesi 18 çelik halatla bağlanarak sabitlendi, etrafı ise küçük kaya parçalarının düşmesinin önlenmesi amacıyla çelik ağla örüldü. Geçen yıl tamamlanan çalışma ile köyde tehlike oluşturan kaya için önlem alınmış oldu. \'ŞUANDA BİR ŞİKAYETİMİZ YOK\' Köy ihtiyar heyeti üyesi Yılmaz Geçici, köy için tehlike oluşturan kaya için önlem alındığını belirterek Bu kayayı buradan alıp götürme imkanı olmadığı yada kırıldığı zaman aşağıda bulunan evlere zarar verme ihtimali olduğundan böyle bir çözüm bulundu. Şu anlık bir şikayetimiz yok, hatta köyün üzerinde bulunan başka kayalarında bağlanması yönünde taleplerimiz olduö dedi. \'ARTIK CAN GÜVENLİĞİMİZ SAĞLANMIŞ OLDU\' Nedim Temel de kendilerinin uykusunu kaçıran kayaya çözüm bulunduğunu belirterek Sağ olsun devlet yetkileri sesimizi duydu. Şu anlık can güvenliğimiz sağlanmış oldu diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Ahmet Soykan ise kayanın köyü kuruluşundan itibaren tehdit ettiğini belirterek tehlikenin geçtiğini söyledi.