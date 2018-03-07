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Dünya

(Görüntülü Haber) Kosovalı kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ağaçları güllerle süslediler

Enis Tabak / Prizren, 7 Mart (DHA) - Kosova'daki Orkide Prizren Kadınları Derneği, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla Prizren'deki ağaçları kendi yaptıkları el işi güllerle süslediler

07 Mart 2018 20:43

Enis Tabak / Prizren, 7 Mart (DHA) - Kosova\'daki Orkide Prizren Kadınları Derneği, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla Prizren\'deki ağaçları kendi yaptıkları el işi güllerle süslediler. Orkide Prizren Kadınları Derneği üyelerinin 8 Mart Dünya Kadınları Günü nedeniyle günler öncesinden kendi elleriyle işledikleri el işi gülleri Prizren\'in merkezi Şadrıvan\'daki ağaçları süslediler. 50\'ye yakın ağacı değişik renklerdeki güllerle süsleyen kadınlar, amaçlarının yarın kutlanacak olan 8 Mart Dünya Kadınları Günü\'nde kadınlarımızın birer gül olduğunun hatırlanmasını istedilerini ifade ettiler. DHA\'ya konuşan Orkide Prizren Kadınları Derneği Başkanı Sevgi Kervan, amaçlarının kadınların sesini daha fazla duyurmak için böyle bir faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi. Kadınların birer çiçek olduğunu söyleyen Kervan: \'kadınlar dünyayı güzelleştiren en güzel varlıklardır. Biz de çiçeklerin kadınların bir sembolü olarak düşündük\' dedi. Hanımların bu faaliyeti esnaf ve kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. Görüntü Dökümü: - Detay - Orkide Prizren Kadınları Derneği Başkanı Sevgi Kervan ile söyleşi

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