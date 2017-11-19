(Görüntülü Haber) Kosova'daki seçimler için Türkiye'den oy kullanmaya geldiler

Enis Tabak / Prizren, 19 Kasım (DHA) - Kosova\'da 22 Ekim tarihinde gerçekleşen yerel seçimler ardından birkaç belediye dışında, Kosova genelinde ilk turu geçemeyen belediyelerin çoğu bugün ikinci tur için tekrar sandık başına gidiyor. 22 Ekim tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde ilk turu geçemeyen 19 belediye ikinci tur için bugün tekrar seçimlere gidiyor. Kosovalı Türklerin yaşadığı Prizren Belediyesi\'nde de seçimler düzenleniyor. Prizren\'de Kosova Demokratik Türk Partisi\'nin (KDTP) desteklediği PDK ile VV Partileri Prizren Belediyesi Başkanlığını almak için yarışıyor. Türkiye\'de Boğaziçi Üniversitesi\'nde doktora eğitimini tamamlayan Vetvendosye Partisi (VV) Prizren Belediyesi Başkan adayı Mütahir Haskuka oyunu kullandıktan sonra DHA\'ya yaptığı açıklamada Prizren Belediyesi Başkanlığını kazanacaklarını söyledi. Vatandaş ise Prizren\'i Prizrenli olan birininin desteklemesi gerektiğini söyledi. Aslen Prizrenli olan ancak uzun yıllar önce İstanbul\'da göç eden vatandaşlarda oyunu kullanmak için Türkiye\'den geldiklerini söylediler. TSİ ile sabah 09:00\'da başlayan oy kullanma işlemleri akşam TSİ ile 21:00 de sona erecek.