T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) Kosova'da Sırp lider öldürüldü

Enis Tabak, Mitroviça, 16 Ocak (DHA) - Kosova’da kuzey Mitroviça'da GI SDP’nin lideri Oliver İvanovic, bu sabah ofisinde silahla vurularak öldürüldü

16 Ocak 2018 16:50

Enis Tabak, Mitroviça, 16 Ocak (DHA) - Kosova’da kuzey Mitroviça\'da GI SDP’nin lideri Oliver İvanovic, bu sabah ofisinde silahla vurularak öldürüldü. Kosovalı Sırp politikacı Oliver İvanovic\'in TSI sabah 08.00 de Kuzey Mitrovitsa\'daki ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.Kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerin kaçtıkları, Mitroviça hastanesine kaldırılan Özgürlük, Demokrasi ve Adalet Halk İnisiyatifi (GI SDP) liderinin ise hayatını kaybettiği açıklandı. 64 yaşındaki İvanovic, Kosova’da Sırpların yoğunlukta olduğu kuzey bölgelerinde en önemli isimlerden biriydi. Kosova hükümeti, İvanoviç’in Öldürülmesi Olayını Kınadı Olayın yaşanması ardından Kosova hükümeti, Mitroviça\'nın kuzeyindeki parti binası önünde bugün Kosova Sırp siyasetçisi Oliver İvanoviç’in silahla öldürülmesi olayını sert bir dille kınadı. Kosova Hükümeti, Oliver İvanoviç’in öldürülmesi olayının hukuk üstünlüğü ve Kosova toprağında yasa ve düzenin uygulanması çabalarını baltalamak amacını taşıdığını değerlendirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enis Tabak MitroviçaOcak DHAKosovadaMitroviça GI SDPninOliverKosovalı SırpTSIKuzey MitrovitsaKimliğiMitroviçaDemokrasiAdalet HalkGI SDPKosovada SırplarınKosovaOlayını Kınadı OlayınKosova SırpKosova

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24