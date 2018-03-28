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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Kosova'da halka 12 yıllık donmuş etler satıldı

Enis Tabak / Prizren, 28 Mart (DHA) - Kosova'ya Belçika'da ihraç edilen etlerin 12 yıllık donmuş et olduğu ve halka satıldığı bildirildi

28 Mart 2018 21:02

Enis Tabak / Prizren, 28 Mart (DHA) - Kosova\'ya Belçika\'da ihraç edilen etlerin 12 yıllık donmuş et olduğu ve halka satıldığı bildirildi. Belçika’da, Veviba adlı şirketin dondurulmuş etlerin etiketlerinin tarihini değiştirdiğinin ve kontrol edilen etlerin yüzde 50’sinin sağlık ve hijyen kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi üzerine patlak veren skandal ardından, Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka da bugün kendi sosyal hesabından yayınladığı fotoğrafla bazı AVM\'lerde süresi geçmiş etlerin vatandaşa satıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Kosova\'da piyasaya sürülen tarihi geçmiş etle ilgili sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka\'nın kendisine ait sosyal medya hesabından Prizren\'deki önemli bir alışveriş merkezinde tarihi geçmiş etlerin tezgahlarda yer almasıyla ilgili yayınladığı görüntüler, Prizrenli vatandaşları şok etti. Kosova\'da günlerdir devam eden tarihi geçmiş etlerin vatandaşa satılmasıyla ilgili olaylara her geçen gün yeni bir halka ekleniyor. Belçika\'dan Kosova\'ya gönderilen donuk etlerin 12 yıl öncesine ait skandalın patlak vermesi ardından Prizren\'de de, vatandaşların sürekli alışveriş yaptığı önemli bir AVM\'de tarihi geçmiş etlerin satıldığı müfettişlerce tespit edildi. 12 yıllık dondurulmuş etlerin satıldığı haberleri ardından Prizren\'deki bazı alışveriş merkezlerinde de kullanma süresi geçmiş etlerin satılmasıyla ilgili DHA’ya konuşan Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, tarihi süresi geçen etlerin vatandaşa satıldığını ve Prizren Belediye müfettişlerince tespit edildiğini açıkladı. Süresi geçmiş etlerin piyasada yer alması ardından vatandaşlar devlete ait kurumları suçluyor. Uzun yıllar dededen kalma kasapçılık zanaatiyle uğraşan Refet Şantır, vatandaşları alacakları etler konusunda uyarı da bulundu. Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, önümüzdeki günlerde kuracakları bir ihbar hattıyla vatandaşların şikayetlerine kulak vereceklerini söyledi. (Fotoğraflı)

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