(Görüntülü Haber) Kosova'da 'Atatürk'ü Anma Haftası' düzenledi

Enis Tabak / Prizren, 9 Kasım (DHA) - Kosova\'da faal olan Atatürkçü Filizler Türk Kültür ve Sanat Derneği bu yıl 21\'inci kez \'Atatürk\'ü Anma Haftası\' düzenledi.



Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yılında Prizren\'de anılmaya devam ediyor. Atatürkçü Filizler Türk Kültür ve Sanat Derneği tarafından \'Atatürk\'ü Anma Haftası\' çerçevesinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde dün akşam Prizren\'deki Lumbardi sinema salonunda düzenlenen gece davetliler tarafından büyük alkış aldı.



Gece Prizren\'deki ilköğretim okulu öğrencilerinin \'İstiklal Marşı Şiirinin Güzel Okuma Yarışması\'yla başladı. Gecede Mustafa Kemal Atatürk\'ün sevdiği şarkılar, Priştine\'den gelen Kosova\'nın Sesi Kadınlar Korosu tarafından seslendirildi. Atatürkçü Filizler Türk Kültür ve Sanat Derneği folklor ekibinin gösterileri de davetliler tarafından büyük alkış aldı.



Programın ilerleyen saatlerinde Feray Derviş\'in seslendirdiği Rumeli şarkıları büyül ilgi gördü. Atatürkçü Filizler Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat Derviş, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün kişiliği ve başarılarından söz etti. \'Atatürk\'ü Anma Haftası\' çerçevesinde Prizren\'de bir haftadır değişik etkinliler düzenleniyor.