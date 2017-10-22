(Görüntülü Haber) Kosova sandık başında

Enis Tabak / Prizren, 22 Ekim (DHA) - Kosova\'da yaklaşık bir aydır süren yerel seçim kampanyası ardından, Kosova halkı bu sabah sandık başına gitti. Yaklaşık bir milyon 890 bin 952 seçmenin oy kullanacağı Kosova\'da, 2 bin 505 sandıkta oy verilebilecek. Kosova Seçim Komisyonu (KÇZ) seçimlerde 25 bağımsız adayın yanı sıra 35 siyasi parti, bir koalisyon, 30 sivil girişimden 7 bin 100 kişinin yarıştığını açıklamıştı. Kosova\'nın tek Türk Belediyesi Mamuşa Kosova\'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa\'da iki Türk siyasi parti olan; Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ile Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) Mamuşa Belediyesi için yarışıyor. Oyunu Türkiye Cumhuriyeti tarafından yaptırılan Anadolu İlköğretim Okulu\'nda kullanan Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) Genel Başkanı ve Mamuşa Belediyesi Başkan adayı Arif Bütüç, DHA\'ya yaptığı açıklamada 2 dönemdir Mamuşa Belediyesi Başkanı olarak görev yaptığını ve bu seçimde de başarıyla çıkacaklarını söyledi. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Mamuşa Belediyesi Başkan adayı Amdülhadi Krasniç ise , yeni ve barışçıl bir Mamuşa için bu seçimlerden zaferle çıkacaklarını söyledi. Prizren Belediyesi Başkan adayı Türkiye mezunu Türk dilinin resmi dil olduğu ve Türklerin çoğunlukta yaşadığı Prizren Belediyesi Başkanlığı için çok sayıda Arnavut, Boşnak ve Türk siyasi partisi adaylar gösterdi. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Prizren Şubesi Başkanı olan ve Türkiye\'de lisans, yüksek lisans ile halen doktorasına devam etmekte olan Sencar Karamuço da oyunu Prizren\'deki Teknik Lisesi\'nde kullandı. Oyunu kullandıktan sonra mikrofonlarımıza konuşan Karamuço, bu seçimlerden başarıyla çıkacaklarını söyledi. Yerel seçimlerin dört yılda bir yapıldığı Kosova\'da seçmenler 38 belediye başkanını ve belediye meclis üyesini belirleyecek. Görüntü Dökümü: - Mamuşa Belediyesi - Arif Bütüç - Abdülhadi Krasniç - Prizren - Sencar Karamuço DHA-Dış Haberler - Kosova-Prizren - DIŞ HABER SERVİSİ