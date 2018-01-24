(Görüntülü Haber) Kosova Büyükelçisi Kılıç'tan, Türkiye mezunu Kosovalı Belediye Başkanı'na ziyaret

Enis TABAK, Prizren, 23 Ocak (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka\'yı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Büyükelçi Kılıç\'a, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ile TİKA Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran da eşlik etti.



Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, nazik ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Kılıç ve beraberindeki Türk kurum temsilcilerine teşekkür etti. Türkiye Cumhuriyeti\'nin bugüne kadar her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu vurgulayan Haskuka, yeni başladığı Prizren Belediyesi Başkanlığı görevinde, Türkiye ile olan ilişkilerin daha sıkı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.



Basına kapalı gerçekleşen görüşme ardından açıklamalarda bulunan Büyükelçi Kılıç, yeni görevi vesilesiyle Prizren Belediyesi Başkanı Haskuka\'yı tebrik ederek, Türkiye\'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kosova\'ya yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı. Kosova ile Türkiye arasında varolan iyi ilişkiler ve TİKA ile Prizren Belediyesi arasında 2018 yılında gerçekleştirilebilecek projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.