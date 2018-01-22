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(Görüntülü Haber) KOSGEB ile hibe desteği

ADANA, (DHA) ADANA'da işsizliği azaltmak amacıyla KOSGEB ile işbirliği yapan Çukurova Belediyesi'nin yeni dönem KOSGEB eğitimleri başladı

22 Ocak 2018 16:18

ADANA, (DHA) ADANA\'da işsizliği azaltmak amacıyla KOSGEB ile işbirliği yapan Çukurova Belediyesi\'nin yeni dönem KOSGEB eğitimleri başladı. Çukurova Belediyesi\'nin, KOSGEB işbirliği ile açtığı kurslara katılan yüzlerce girişimciye sağlanan hibe desteğinden yararlananların bir kısmı kendi işlerini kurdular. 2018 yılında da KOSGEB eğitimlerine devam eden Çukurova Belediyesi\'nin 1.dönem KOSGEB Girişimcilik Kursu eğitimleri başladı. Kendi işini kurmak isteyen girişimciler 12 grup halinde Haziran ayına kadar eğitim görecekler. Haziran ayında toplam 360 kursiyer KOSGEB eğitimini tamamlamış olacak. Katılımcılar herhangi bir ücret ödemeyecekler. Çukurova Belediyesi olarak KOSGEB Girişimcilik Kurslarına önem verdiklerini ve girişimcilerin yoğun taleplerine karşılık vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Soner Çetin, gerçek girişimcilerin tespit edildiği kurslarla yüzlerce işyeri sahibine karşılıksız hibe sağladıklarını söyledi. KOSGEB eğitimlerinin başladığını ve kursların Haziran ayına kadar gruplar halinde devam edeceğini belirten Çetin, Her seferinde üzülerek belirtiyorum ki malesef Adanamız işsizlikte Türkiye şampiyonu. Projelerimizle istihdama katkı sağlamanın gayreti içindeyiz. Adana\'daki işsizliği azaltmak amacıyla KOSGEB ile ortaklaşa yürüttüğümüz girişimcilik kurslarına bu sene de devam ediyoruz. Haziran ayına kadar toplamda 360 girişimciye eğitim verip istihdam sağlayacağız. Kursiyerlerimiz hibelerini alıp işyerlerini kuracak ve kendi işlerinin patronu olacaklar dedi.

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