(Görüntülü Haber) Koruma altındaki tarihi hamam yıkılmak üzere

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde yaklaşık 150 yıllık tarihi hamam, 37 yıl önce tescillenerek koruma altına alındı. Ancak, ne sahipleri tarihi hamama bir çivi çaktı, ne de Koruma Kurulu hamamı tescillemek dışında bir işlem yapabildi. Kaderine terk edilen koruma altındaki tarihi hamam için tek umut ise Bayramiç Belediyesi’nin mülkü satın alması. Bayramiç ilçe merkezinde, 1870’li yıllarda yapılan Camicedit Mahallesi Müssanif Sokak\'taki şahsa ait tarihi hamam, ayakta durmakta zorlanıyor. İlçedeki Hamamcıoğulları ailesinin bugünkü varislerinden Muhittin Ayyaşlığil, kadın ve erkek bölümlerinden oluşan tarihi hamamın 1980’li yılların başında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenerek, konuma altına alındığını söyledi. O andan itibaren de hamama çivi dahi çakılmadı. Bakımsız kalan ve doğa koşullarına yenik düşen tarihi hamamın yıkılmasına ramak kaldı. İlçede 30 yıl öncesine kadar kadın ve erkeklere hizmet veren tarihi hamam, sonrasında işletmeye kapatıldı. Koruma Kurulunun izniyle Bayramiç Belediyesi, tarihi hamamı ortaya çıkarmak için etrafındaki metruk yapıları 5 yıl önce yıktı. Ortaya çıkan hamamın içler acısı hali de gün yüzüne çıkmış oldu. Mülk sahiplerinin işletmek istemedikleri için restore ettirmediği, Koruma Kurulu’nun ise ancak kağıt üzerinde koruyabildiği tarihi hamamın girişi, bir süre önce de Bayramiç Belediyesi tarafından duvar örülerek tehlike yaşanmaması için kapatıldı. Bakımsızlık nedeniyle ayakta durmakta zorlanan tarihi hamamın değişik yerlerinde biten incir ağaçlarının zamanla büyüyen dalları da kubbelerine zarar vermeye başladı. Bazı kişilerin içine girerek yapıya zarar verdikleri ve duvarlarına çeşitli yazılar yazdığı tarihi hamamın sahiplerinden Muhittin Ayyaşlıgil (50), burayı hamam olarak işletmeyi düşünmedikleri için Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne restorasyon yapmayacaklarını bildirdiklerini söyledi. Ayyaşlıgil, tarihi hamamı takas etmek veya satmak için Bayramiç Belediyesi ile görüşmelerinin sürdüğünü de belirtti. Tarihi hamamın ayakta kalması için tek umut olan Bayramiç Belediye’nin AK Partili Başkan Sadettin Arslan, sahipleriyle görüştüklerini, fiyatta anlaşmaları halinde satın alıp, restore ettirerek ilçeye tarihi ve kültürel değer olarak kazandıracaklarını söyledi.