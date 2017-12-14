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(Görüntülü Haber) Kore Gazisinin madalyalarını, altın sanıp çalmış, sonrada toprağa gömmüş

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA) KONYA'da 39 yıl önce vefat eden Kore Gazisi Rüstem Dalmış'ın madalyalarını torununun evinden çalan 21 yaşındaki Mustafa Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

14 Aralık 2017 13:31

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA) KONYA\'da 39 yıl önce vefat eden Kore Gazisi Rüstem Dalmış\'ın madalyalarını torununun evinden çalan 21 yaşındaki Mustafa Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yıldız\'ın madalyaları altın zannederek çaldığını ve daha sonra bu madalyaları gömdüğü öğrenildi. Olay, geçen 21 Kasım günü merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa Yıldız, iddiaya göre Rüstem Dalmış\'a ait eve, içerde kimsenin bulunmadığı sırada camı zorlayarak açıp girdi. Ardından yatak odasındaki kilitli çantada bulunan Rüstem Dalmış\'ın adını taşıdığı Kore Gazisi dedesi Rüstem Dalmış\'a ait 3 adet madalyayı çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde durumu fark eden Rüstem Dalmış, durumu polise bildirdi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu hırsızlığı gerçekleştiren kişinin uyuşturucu kullanmaktan poliste kaydı bulunan Mustafa Yıldız olduğunu belirledi. Polis, dün yaptığı baskında Yıldız\'ı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda Yıldız, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, eve camdan girdiğini, yatak odasında kilitli bulunan bir çantada 3 adet madalya bulduğunu ve bunları altın zannederek aldığını, daha sonra madalyaları gömdüğünü itiraf etti. Yıldız\'ın çaldığı madalyalar, gazinin torununa teslim edildi. Geçen 9 Aralık günü de merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi\'nde de girdiği bir evden laptop ve saat çaldığını belirlenen Mustafa Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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