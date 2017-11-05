(Görüntülü Haber) Kordon'da Boyoz Festivali yapıldı (2)

BOYOZU EN ÇOK YİYEN KAZANDI Boyoz Festivali\'nde, kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan \'boyoz yeme\' yarışmasına çok sayıda İzmirli ilgi gösterdi. Yarışma öncesi yapılan çekilişle yarışacak adaylar belirlendi. Kadınlar kategorisinde yarışan 15 kadın, 15 boyozu 5 dakika içinde bitirebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinciliği 9 boyoz yiyen 18 yaşındaki İlayda Dumlupınar, kazandı. Erkekler kategorisinde 16 kişinin katıldığı yarışmada ise 17 boyoz yiyen Hıdır Ünal, birinci oldu. Yarışmayı birinci bitirenlere İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nce tablet bilgisayar hediye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve \'Radyo Romantik Türk\'ün DJ’lerinin şarkıları eşliğinde İzmirliler, akşam saatlerine kadar eğlenceli bir gün yaşadı.