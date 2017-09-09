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(Görüntülü Haber) Köprüden düşen otomobilde 2 ölü, 1 yaralı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 20 metre yüksekleğindeki köprüden düşen otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

09 Eylül 2017 12:05

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 20 metre yüksekleğindeki köprüden düşen otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, İzmir-Çeşme Otoyolu Gaziemir Köprüsü\'nde meydana geldi. Balçova\'dan Gaziemir yönüne giden 23 yaşındaki Tayhan Çelik yönetimindeki 07 MIC 08 plakalı otomobilin kontrolünü bilinmeyen nedenle yitirdi. Araç, bariyerleri aşıp yaklaşık 20 metre aşağıdaki Akçay Caddesi\'ne düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Ramazan Yıldırım\'ın öldüğünü belirlerken, 19 yaşındaki Çağan Duran\'ı ise ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz genç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Tayhan Çelik ise Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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