(Görüntülü Haber) Köprü korkuluklarına çarparak hurdaya dönen cipten sağ çıktı

Ünsal YÜCEL KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde köprü korkuluklarına çarparak hurda yığınına dönen ve yaklaşık 5 metre yükseklikte askıda kalan cipin sürücüsü 35 yaşındaki İbrahim İstek, kazayı yaralı olarak atlattı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Keşan-İpsala Karayolu\'nun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. İpsala\'dan, Keşan yönüne giden İbrahim İstek yönetimindeki 22 FT 949 plakalı cip, Dörtyol Kavşağı yakınlarında sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki köprü korkuluklarına çarptı. Araç hurda yığınına dönerken, yaklaşık 5 metre yükseklikte askıda kaldı. Kazayı yaralı atlatan ve araçtan kendi, imkanlarıyla çıkan sürücü İstek, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.