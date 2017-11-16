T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, veteriner kliniğinde tedavisi yapılarak doğaya bırakıldı

16 Kasım 2017 17:29

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, veteriner kliniğinde tedavisi yapılarak doğaya bırakıldı.

Bartın merkeze bağlı Bakrazboç Köyü\'nde ormanlık alanda avcılara ait köpeklerin saldırması sonucu yaralanan karaca, köyün yakınında bulundu. Köylülerin haber verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, karacayı teslim alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Tolga Kandıralı\'nın yaralarını tedavi ettiği karaca, sağlığına kavuşmasının ardından Boğaz mevkiinde doğaya bırakıldı. Veteriner Tolga Kandıralı, son günlerde Bartın bölgesinde köpeklerin saldırdığı karaca sayısının arttığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

\"Koruma altında olan bu türlere köpeklerin daha çok saldırdığını görüyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan ve avcılarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Karacaların şu anda doğaya çıkıp yemlenme zamanı. Bu hayvanlar, yiyecek bulmak için mutlaka yerleşim alanlarına yaklaşır. Ve sonucunda böyle üzücü olaylar yaşanabiliyor. Son 1 ayda bu şekilde 3 karacayı tedavi ettim.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHA BARTINBartınBakrazboç KöyüKöylülerinDoğa KorumaMilli ParklarVeteriner Tolga KandıralıBuKaracalarınVeSon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24