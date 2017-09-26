(Görüntülü Haber) Köpeklerin bulamaması için bagaja 'kahve dökülerek' gizlenmek istenen 71 kilo esrar bulundu

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilin bagajında 71 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü emekli polis Ali Rıza A. ve beraberindeki Ebru A. gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Karayolu üzerinde şüphe üzerine 06 AF 1940 plakalı otomobili durdurdu. Sürücünün şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine araçta, dedektör köpek Zorro aracılığıyla arama yapıldı. Aracın bagajında çuvallar içinde 71 kilo esrar ele geçirildi. Esrarın kokusunun bagajın dışına çıkmaması için çuvalların üzerine kahve döküldüğü ortaya çıktı. Emekli polis olduğu belirlenen sürücü Ali Rıza A. ve Ebru A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.