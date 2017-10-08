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(Görüntülü Haber) Köpeklerden kaçan koyun sürüsü kuyuya düştü; 1 koyun telef oldu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da köpeklerin saldırısından kaçıp, eski arıtma kuyusuna düşen 37 koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, koyunlardan 1'i telef oldu

08 Ekim 2017 19:17

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da köpeklerin saldırısından kaçıp, eski arıtma kuyusuna düşen 37 koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, koyunlardan 1\'i telef oldu. Olay, öğle saatlerinde, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Börgenek Köyü yakınlarında Mehmet Karababa\'ya ait 38 koyun, köpeklerin saldırısından kaçarken, çimento fabrikasına ait olan eski artıma kuyusuna düştü. Koyunların kuyuya düştüğünü fark eden Karababa\'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmayla koyunları tek tek kuyudan çıkardı. 5 metrelik kuyudan çıkarılan 37 koyun, sahibine teslim edilirken, koyunlardan 1\'i telef oldu.​

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