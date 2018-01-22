(Görüntülü Haber) Köpeği otoyola fırlattı, sosyal medya ayaklandı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da bir kişi arka bacağından tutarak bir süre sürüklediği baygın haldeki köpeği kent Karadeniz Sahil Yolu ortasına attı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan olay büyük tepki topladı. Polis ekipleri ise köpeği yola atan kişiyi tespit edip yakalamak için çalışma başlattı. Kenteki Atatürk Meydanı\'nda bulunan Karadeniz Sahil Yolu’nda 2 arkadaş çıktıkları üst geçit üzerinden cep telefonu kamerasıyla çevreyi görüntülemek istedi. Bu sırada üst geçidin altında bulunan bir kişi arka bacağından tutarak bir süre sürüklediği baygın haldeki köpeği Karadeniz Sahil Yolu’nun ortasına attı. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden iki arkadaş gördükleri karşısında şaşırdı. Yolun ortasına atılan köpek kısa süre sonra trafikte seyreden kamyon tarafından ezilmekten kurtulamadı. İzleyenleri şoke eden görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması ardından binlerce takipçi ve hayvan sever hayvana yapılan şiddete tepki gösterdi. Görüntüde yer alan kişinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.