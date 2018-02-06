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(Görüntülü Haber) Kop Dağı, kayak sevenlerin yeni gözdesi

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’un 2409 rakımlı Kop Dağı’nda yer alan kayak merkezi, kayak tutkunlarının ilgi odağı oluyor

06 Şubat 2018 18:56

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’un 2409 rakımlı Kop Dağı’nda yer alan kayak merkezi, kayak tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Bayburt’un Kop Dağı’nda, 21 yıl önce inşa edilen ve 3 yıl önce modernize edilen kayak merkezi her yaştan ziyaretçilerini ağırlıyor. Yılın 4.5 ayı karla kaplı olan, 1260 metre pist uzunluğu bulunan kayak merkezinde, 2700 metre halat uzunluğuna sahip telesiyej yer alıyor. Kayak merkezinde profesyonel kayakçılar kayak yaparken, amatör kayakçılar da eğitim alıyor, kayağı bilmeyenler ise kızakla kayıyor. Bayburt Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Adem Köse, yenilenen kayak merkezine tüm kayak severleri davet ettiğini belirterek Kop Dağı Kayak Merkezi’nin gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi. Köse, “Sadece gezmek için bile herkesi bekliyoruz. Kop Dağı’nda çok nefis bir hava var. Belki de birçok hastaya yarayabilecek bir havayı teneffüs ediyoruz. Kop Dağı her yönüyle gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Kop Dağı’nda şehitliğimiz de yer alıyor. Çanakkale kadar önemli tarihe sahip bir şehitlik. Gelen ziyaretçilerimiz şehitliğimizi gezip mevzileri görebilir, kayak sporu da yapabilir” dedi. Kayak için bölgeye gelen ziyaretçiler de pistten çok memnun olduklarını ifade ettiler.

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