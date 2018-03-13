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(Görüntülü Haber) Konya'ya şehit ateşi düştü

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kuzeyinde yapılan operasyonda, PKK'lı teröristlerce araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık'ın

13 Mart 2018 23:57

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Dicle ilçesi kuzeyinde yapılan operasyonda, PKK\'lı teröristlerce araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık\'ın (28) memleketi Konya\'nın Akşehir ilçesine ateş düştü.

Dicle ilçesi Görese Dağı bölgesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK\'ya yönelik yürütülen operasyonda, teröristlerce araziye önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ufacık, şehit oldu. Konya\'da yaşayan Ufacık ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve askeri yetkililer tarafından verildi. Manavlık yapan baba Bahattin Ufacık, iş yerinden çağrılıp, eve geldikten sonra acı haberi aldı. Tarlada çalışan anne Tülay Ufacık ise komşuları tarafından telefonla aranıp, \'Antalya\'dan misafirlerin geldi\' denilerek, eve çağrıldı. Komşularına inanmayan anne, oğluna bir şey olup, olmadığını sordu. Eve gelen anne Ufacık da acı haberi askeri yetkililerden aldı. 

Bekar olduğu öğrenilen şehit Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Ümmet Ufacık\'ın cenazesinin yarın memleketi Akşehir\'de defnedilmesi bekleniyor. 

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