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(Görüntülü Haber) Konya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Yaşar COŞKUN- Cengiz ÖZCAN/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Seydişehir, Bozkır ve Hadim ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı

05 Kasım 2017 16:27

Yaşar COŞKUN- Cengiz ÖZCAN/KONYA, (DHA) - KONYA\'nın Seydişehir, Bozkır ve Hadim ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinde kar kalınlığı, 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Konya\'da hava sıcaklığı, 6 dereceye düşerken, kentin güneyinde yer alan Seydişehir, Bozkır ve Hadim ilçelerine de mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkilerken, çoğu sürücü yağışa hazırlıksız yakalandı. Konya- Antalya yolunun Seydişehir ilçesi Madenli Mahallesi yakınlarında bir yolcu otobüsü, zeminin ıslak olması nedeniyle sürücüsünün kontrolden çıkarak, kaydı. Otobüsün kayması sonucu polis ekipleri, kara yolunun Antalya\'ya gidiş yönünü Seydişehir ilçe çıkışındaki Marangozlar Kavşağı\'ndan itibaren yaklaşık 1 saat ulaşıma kapadı. Sürücülerin beklemesi nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kar kalınlığı, ilçe merkezlerinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştı.

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