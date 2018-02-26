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(Görüntülü Haber) Konya'dan Cumhurbaşkanı'na doğum günü filmi

Mehmet IŞIK KONYA DHA)KONYA'da Cihanbeyli Belediyesi Gençlik Meclisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, doğum günü nedeniyle 'çokyaşareis' adlı kısa film hazırladı

26 Şubat 2018 17:40

Mehmet IŞIK KONYA DHA)KONYA\'da Cihanbeyli Belediyesi Gençlik Meclisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, doğum günü nedeniyle \'çokyaşareis\' adlı kısa film hazırladı. Yurt dışında bulunan gurbetçi Cihanbeylilerinde yer verildiği sosyal medyada yayınlanıp ilgi gördü. \'Doğum Günün Kutlu Olsun\', \'Çok yaşa reis\' ve \'İyi ki rarsın reis\'ifadelerinin yer aldığı film, Cihanbeyli merkez ile taşra mahalleler ve ilçeye kıyısı olan Tuz Gölü\'nde çekildi. Gençler başta olmak üzere farklı yaş gruplarından vatandaşların sözlerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a olan sevginin Kürtçe olarak da dile getirildiği kısa film \'Ömrünü milleti ve devletine adayan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın doğum gününü kutlar, hayırlı uzun ömürler dileriz sözleriyle tamamlandı. Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, şunları söyledi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın doğum günü dolayısıyla hazırlanan filmde \'iyi ki doğdun Cumhurbaşkanım\' mesajından çok \'iyi ki varsın, varlığımızın, güvenliğimizin, kalkınmamızın ve en önemlisi birlik ve beraberliğimizin teminatısın\' mesajlarının verilmiş olmasından dolayı da sevincim bir kat daha arttı. Gençlerimizin, Cumhurbaşkanımızın yolundan gidiyor olması, her türlü kendisini örnek alıyor olması ileriye yönelik beklentilerimizi de pekiştirdi dedi.

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