(Görüntülü Haber) Konya'da yangın faciası: Baba ve 3 oğlu öldü (3)

YANGIN ÇOCUKLARIN ODASINDA ÇIKMIŞ Konya\'nın Ilgın İlçesi\'nde baba ve 3 oğlunun öldüğü yangının ayrıntıları ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri yangının, yaşamını yitiren ikizler 14 yaşındaki ikiz Muhammet ve Ali Salır ile 11 yaşındaki Celalettin Salır\'ın odasında çıktığını belirledi. \"BABA BİZİ KURTAR\" DİYE YARDIM İSTEMİŞLER Tespitlere göre, 3 kardeş sobalı odalarında uyuduğu sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çocuklar, \"Baba bizi kurtar\" diye çığlık atarak yardım istedi. Çocukların çığlıklarını duyan 34 yaşındaki baba Cafer Salır ve aynı yaştaki eşi Sadiye Salır, koşarak çocukların bulunduğu odaya gitti. Cafer Salır, çocukların odasının kapısını açtığında oluşan basın nedeniyle patlama oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan anne Sadiye Salır, 5 yaşındaki oğlu Mustafa Can Salır\'ı, kucağına alıp evden dışarı çıkıp komşularına seslenerek yardım istedi. ÇOCUKLARINI KURTARMAK İÇİN ALEVLERİN İÇİNE GİRDİ Baba Cafer Salır ise, basınç nedeniyle oluşan patlama ardından çocuklarının odasına girip 3 oğlunu kurtarmak istedi. Ancak baba ve 3 oğlu alevler arasında mahsur kaldı. Yardıma koşan komşuları itfaiye ve 112 Acil Servis\'e haber verdi. Vücutlarında hafif yanıklar oluşan anne Sadiye Salır ve oğlu Mustafa Can Salır, ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Anne ve oğlu yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. BABA VE 3 OĞLUNUN CESEDİ BULUNDU İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahalesi sonucu alevler sabaha karşı söndürüldü. Alevler söndürüp eve girdiklerinde çocukların odasında baba Cafer Salır ile çocukları Muhammet, Ali ve Celalettin Salır\'ın cesedini buldu. İlk belirlemelere göre yanarak can verdikleri üzerinde durulan baba ve 3 oğlunun cesedi, otopsi için Ilgın Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından ölüm nedeninin belirleneceği bildirildi. ÇOCUKLARIN, ODALARINDAN ÇIKAMADIĞI İDDİASI 3 kardeşin yangının ardından oda ve balkon kapısını açamadıkları ileri sürüldü. Kapıları niçin açamadıkları araştırılırken, balkon kapısının cam bölümü ile pencere camında demir parmaklıklar olması nedeniyle çocukların camları kırıp dışarı çıkıp kurtulamadıkları üzerinde duruluyor. MÜZİSYENLİK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR Çocuklarını kurtarmak için alevler arasına girip, çocuklarıyla birlikte yaşamını yitiren Cafer Salır\'ın, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağladığı belirtildi. İlk evliliğinden ikiz çocukları ile birlikte 3 çocuğu, Sadiye Salır ile yaptığı ikinci evliliğinden de Celalettin Salır ile Mustafa Can\'ın olduğu öğrenildi. En büyük oğlu 19 yaşındaki Yaşar Salır\'ın, yaklaşık 5 ay önce evlendiği ve dedesiyle birlikte yaşamaya başladığı belirtildi. İlk eşinin ikiz çocukları Muhammet ve Ali ile Yaşar Salır\'ın çocuk yaşlarında evi terk ettiği ileri sürüldü. İkinci eşi olan Sadiye Salır\'ın da bu üç çocuğunu da büyüttüğü belirtildi. GERİYE SAZI KALDI Salır ailesinin oturduğu 4 odalı evde, yangının çıktığı çocukların odası tamamen kullanılmaz hale gelirken diğer odalarında yangından zarar gördüğü belirtildi. Çocukların odasında küle dönen orgu ise Cafer Salır\'ın, çocuklarına 2 gün önce hediye olarak aldığı öğrenildi. Cafer Salır\'dan geriye ise diğer oda da asılı olan iki adet sazı ile sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı görüntüleri kaldı. YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Ilgın Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Tiftikçi, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, \'\'Çok üzgünüz. Çok değerli ve çalışkan bir aileydi. Alevler arasında kalıp can vermişler, çok üzüldük. Yangının çıkış nedeniyle ilgili emniyet ve itfaiye araştırmalarını sürdürüyor. Ev sobalıydı. Ama şu an yangının çıkış nedeniyle ilgili net bir bilgi yok.\'\' dedi. Komşusu Nazif Gülüm de, çığlık seslerini duyup evlerinden çıktıklarında evin yandığını gördüklerini belirtti. Gülüm, şöyle konuştu: \"Neler olduğunu çok anlayamadık. Komşumuzun çocuklarının odasında yangın çıkış ve çocukları yardım istemiş. Odalarından çıkamamışlar. Babası içeri kurtarmak için girmek istediğinde kapı açılınca oksijenle yangının temas etmesi sonucu patlama olmuş. Baba ve 3 oğlu orada can vermişler. Cafer Salır, çok iyi bir insandı. Hiç kimse hakkında kötü diyemez. Müzisyenlik yaparak geçimini sağlıyordu.\'\' Baba ve 3 oğlunun cenazesinin bugün ikindi namazının ardından defnedilmesi bekleniyor. Anne ve oğlu yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.