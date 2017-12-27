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(Görüntülü Haber) Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'da, aralarında husumet bulunan Mehmet D

27 Aralık 2017 20:19

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'da, aralarında husumet bulunan Mehmet D. ile Cuma Şahin, yolda karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüşürken Mehmet D.\'nin tabancayla vurduğu Cuma Şahin öldü. Kavgaya karışan Şahin\'in 2 yakınıyla Mehmet D. ise yaralandı. 

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, sanayi sitesinde demircilik yapan Cuma Şahin\'e ait iş yerinin yakınında meydana geldi. Mehmet D., iddiaya göre, aralarında husumet bulunan Cuma Şahin ile demirci dükkanının yakınında karşılaştı. Henüz bilinmeyen nedenle ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Şahin\'in yakınları Muhammet ve Mesut Gük de karıştı. 

Mehmet D., kavga sırasında, yanında bulundurduğu tabancasıyla Cuma Şahin\'e ateş açtı. Başından yaralanan Şahin, kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavga ederken aldığı yumruk ve demir sopa darbeleriyle yaralanan Mehmet D. ile Muhammet ve Mesut Gük ise ambulansla başka bir hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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