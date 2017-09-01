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(Görüntülü Haber) Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı

01 Eylül 2017 01:28

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Konya- Adana Karayolu Şinası Mahallesi yakınında meydana geldi. Turgay Yılmazer yönetimindeki 01 EOF 55 plakalı otomobil, iddiaya göre aniden karayoluna çıkan Hakkı Çalış yönetimindeki 42 L 5676 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Hakkı Çalış ve Nevzat Yılmazer ile her iki araçta bulunan Arda Çalış, Çınar Çalış, Fadime Çalış, Sevgi Çalış, Nevzat Yılmazer ve Mustafa Yılmazer yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Araçlardan ise  etrafa bayram şekeri ve bayramlık kıyafetler savuruldu.

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