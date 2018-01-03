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(Görüntülü Haber) Konya'da FETÖ operasyonu: 14 öğretmene gözaltı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, daha önce görevlerinden ihraç edilen, aralarında kadınların da bulunduğu 14 öğretme

03 Ocak 2018 14:30

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, daha önce görevlerinden ihraç edilen, aralarında kadınların da bulunduğu 14 öğretmen gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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