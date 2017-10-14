(Görüntülü Haber) Konya'da evin tabanı göçtü: 3 yaralı

Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) KONYA\'da tek katli müstakil evin salonunun tabanı, belirlenemeyen nedenle bodrum katına göçtü. O sırada salonda yemek yiyen ve tabandaki beton blokla birlikte bodrum kata düşen 3 kişi hafif yaralandı. 3 kadın mahsur kaldıkları yerden AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Selim Sultan Mahallesi Altıpınar Sokak\'taki Cesur Göçer\'e ait tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Aile fertlerinden 38 yaşındaki Rabia Cesur, 42 yaşındaki Selver Cesur ve 65 yaşındaki Esma Göçer, evin girişinde bulunan salon bölümünde sofrada yemek yedikleri sırada, salonun tabanı bir anda belirlenemeyen nedenle bodrum kata göçtü. Tabandaki beton blokla birlikte bodrum kata düşen 3 kadın yaralandı. Gürültü ve kadınların çığlıklarını duyan komşuları, eve koşup yardım çağırdı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, göçme sonucu düştükleri yerde mahsur kalan ve hafif yaralanan 3 kadını bulundukları yerden kurtardı. 3 kişi ambulanslarla Meram Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Ekipler, evin tabanın çökme nedenini araştırıyor.