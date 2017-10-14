T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Konya'da evin tabanı göçtü: 3 yaralı

Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) KONYA'da tek katli müstakil evin salonunun tabanı, belirlenemeyen nedenle bodrum katına göçtü

14 Ekim 2017 22:29

Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) KONYA\'da tek katli müstakil evin salonunun tabanı, belirlenemeyen nedenle bodrum katına göçtü. O sırada salonda yemek yiyen ve tabandaki beton blokla birlikte bodrum kata düşen 3 kişi hafif yaralandı. 3 kadın mahsur kaldıkları yerden AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Selim Sultan Mahallesi Altıpınar Sokak\'taki Cesur Göçer\'e ait tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. Aile fertlerinden 38 yaşındaki Rabia Cesur, 42 yaşındaki Selver Cesur ve 65 yaşındaki Esma Göçer, evin girişinde bulunan salon bölümünde sofrada yemek yedikleri sırada, salonun tabanı bir anda belirlenemeyen nedenle bodrum kata göçtü. Tabandaki beton blokla birlikte bodrum kata düşen 3 kadın yaralandı. Gürültü ve kadınların çığlıklarını duyan komşuları, eve koşup yardım çağırdı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, göçme sonucu düştükleri yerde mahsur kalan ve hafif yaralanan 3 kadını bulundukları yerden kurtardı. 3 kişi ambulanslarla Meram Eğitim ve Uygulama Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Ekipler, evin tabanın çökme nedenini araştırıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DÖNMEZ KONYA DHA KONYAAFADOlayMeramSelim Sultan Mahallesi Altıpınar Sokak Cesur GöçerAileRabia CesurSelver CesurEsma GöçerTabandakiGürültüMeram EğitimUygulama Araştırma HastanesiTedaviEkipler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24