(Görüntülü Haber) Konya'da 527 sanıklı FETÖ çatı davası başladı

İsmail AKKAYA- Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA,(DHA)-KONYA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 191\'i tutuklu 527 sanığın, \'silahlı terör örgütüne üye olma ve örgüt yöneticiliği\' suçundan 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki yargılanmasına başlandı. Konya\'da 2008 yılında polis tarafından, tıbbi malzeme ticareti, temizlik ve güvenlik hizmeti, yemek servisi, turizm ve inşaat sektörleriyle doğalgaz dağıtımında faaliyet gösteren Okyanus Grubu\'nun toplam 130 ihalede devleti yaklaşık 350 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. \'Örgüt kurmak, özel belgede sahtecilik, soruşturmanın gizliliğini ihlal, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet vermek\' suçlarından tutuklanan ve Adana 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Okyanus Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Argun, 73 ayrı suçtan toplam 180 yıl 4 ay 15 gün, Selçuk Üniversitesi\'nin eski Rektörü Süleyman Okudan ise 3 ayrı suçtan toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 114 sanık ise 1 ile 42 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı, 117 kişi de beraat etti. 66 ay tutuklu kalan işadamı Nusret Argun özel yetkili mahkemelerle ilgili kanun değişikliğinin ardından 2014 yılında serbest bırakıldı. 1200 SAYFA İDDİANAME HAZIRLANDI Nusret Argun, serbest bırakılmasının ardından kendisine yönelik yapılan operasyonun paralel yapının bir kumpası olduğunu ileri sürerek, o dönem operasyonu gerçekleştiren sorumlular hakkından suç duyurusunda bulundu. 2014 yılında başlatılan soruşturmada örgütün \'para abisi\' olduğu ileri sürülen Konyaspor\'un eski yöneticilerinden ve bir dönem TFF Disiplin kurulu üyeliğini de yapan, soruşturmanın ardından bir dönem tutuklu kalıp, tahliye olduktan sonra yurt dışına kaçan avukat Memduh Oğuz\'un bilgisayarından himmete bağlanan iş adamlarının listesinin çıkmasının ardından soruşturma genişletildi. 3 yıl süren soruşturmada 2 bin kişinin ifadesine başvuruldu. Darbe girişiminin ardından soruşturma daha da genişletildi ve bin 200 sayfa iddianame hazırlandı. 527 SANIK YARGILANACAK Hazırlanan iddianame 9\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. Aralarında örgütün il, ilçe imamı ve mahrem abileri olduğu ileri sürülen 527 sanık yargılanacağı için merkez Meram İlçesi\'nde Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu, duruşma salonu olarak hazırlandı. Ancak teknik eksiklikler nedeniyle duruşma bugün bölge adliye mahkemesi salonunda görülmeye başlandı. 527 sanıktan 191\'inin tutuklu, 142\'sinin tukuksuz, 129\'unun hakkında yakalama kararı bulunduğu ve 291 sanığın da örgütün \'ByLock\' adlı şifreli haberleşme programını kullandığının tespit edildiği öğrenildi. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt yöneticiliği’ suçlarından yargılanan sanıkların 2.5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması bekleniyor. Bugün ilk kez görülen duruşmaya tutuklu 30 sanık geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Duruşmayı Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, milletvekili Hüsniye Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmalı Mustafa Akış da takip etti. Davaya müdahil olmak isteyen Başbakanlık ve Selçuk Üniversitesi avukatlarının talebi, konu direkt o kurumları ilgilendirmediği için mahkemece reddedildi. Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, davanın tarihinin 12 Eylül\'e denk gelmesi nedeniyle 12 Eylül 1980 yılında yapılan darbeyi hatırlattı. Sorgun, 15 Temmuz günü darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin de hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.