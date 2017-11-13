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(Görüntülü Haber) Konya'da 2 işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da işçi servis minibüsünün yine işçi taşıyan otobüse çarpmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı

13 Kasım 2017 14:14

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da işçi servis minibüsünün yine işçi taşıyan otobüse çarpmasıyla meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hasandede Mescit Mahallesi Fetih Caddesi\'nde meydana geldi. İsmail Bildirici yönetimindeki 42 AKS 36 plakalı işçi servis minibüsü, önünde ilerleyen Yaşar Kün’ün yönetimindeki 42 FM 650 plakalı işçi taşıyan otobüse arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Bildirici ve yanındaki 7 işçi yaralandı. Otobüsteki işçiler ise yara almadan kurtuldu. İşçiler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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