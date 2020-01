(Görüntülü Haber) Konya'da 135 bin sığınmacı yaşıyor

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK KONYA DHA) KONYA\'da 100 bini Suriyeli olmak üzere 135 bin sığınmacı yaşıyor. Çoğunlukta iki mahallede yaşayan Suriyeliler, Türklerle uyum içinde yaşadıklarını söyledi. Konya\'da sığınmacılar kent merkezinde çoğunlukta Sahipata ve Şems-i Tebrizi Mahallesi\'nde yaşıyor. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Konya sorumlusu Fulden Zereyak, Konya\'da 100 bini Suriyeli olmak üzere 135 bin sığınmacının yaşadığını hatırlattı. Sığınmacıların, Türkiye\'ye daha iyi uyum sağlaması için sığınmacıları yönelik psiko- sosyal desteğin yanı sıra entegrasyon çalışmaları yaptıklarını belirtti. Çalışmalar kapsamında düzenledikleri kurslara Türklerinde katıldığın ifade eden Zereyak Yerel halkı da bu çalışmalara katmaya çalışıyoruz. Daha önce kurslarımızda Türk vatandaşı sayısı 1 ya da 2 kişiyi geçmezken, şimdi neredeyse sayı yarı yarıya ulaştı. Türk vatandaşlarıyla sığınmacılar kurslarda yan yana eğitim görüyor. dedi. 2\'NCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA EN BÜYÜK MÜLTECİ KRİZİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatör Yardımcısı Kadir Beyaztaş da, Türkiye\'nin dünyada en fazla sığınmacıyı barından bir ülke olduğunu ve 2\'nci Dünya Savaşı\'ndan sonra da en büyük mülteci krizinin yaşandığını kaydetti. SIĞINMACI NÜFUSUNUN ÇOĞU ÇOCUK Türkiye\'deki sığınmacı nüfusunun çoğunun, çocuk olduğuna dikkat çeken Beyaztaş, çocukların çoğunun eğitim almadığını, belirtti. Çocuklara eğitim verilmesi gerektiğini ifade eden Beyaztaş, Çocuklar, eğitim imkanına erişemediği müddetçe sokaklarda yaşıyorlar. Çalışmak zorunda kalabiliyorlar. Bu noktada, kayıp bir nesil söz konusu oluyor. Örneğin 2011 yılında Suriye\'den Türkiye\'ye gelen çocuklar, şu an yetişkinliğe adım atan bir birey oldu. Eğitimi ve iyi bir uyuma sahip olmazsa, birey olarak kendilerini gerçekleştirmeleri zorlaşıyor ve bizim bir arada yaşamamız güçleşiyor bunun önüne geçmemiz gerekiyor. diye konuştu. Beyaztaş, şu an Türkiye\'de yaşayan sığınmacılarla ilgili çok büyük sorunlar yaşanmadığını ancak bunun yaşanmayacağı anlamına gelmediğini, o nedenle de onlara yönelik, toplumsal entegrasyon odaklı çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi. \'TÜRKİYE\'Yİ SEVİYORUM\' Suriye\'den 4 yıl önce Türkiye\'ye geldiğini belirten ve Sahipata Mahallesi\'nde oturan Yasin El Hamdu (35), 4 yıldır Türkiye\'de yaşıyorum ve buraya alıştım. Türkiye\'yi, insanları ve Recep Tayyip Erdoğan\'ı seviyorum. Seyyar satıcılık yaparak elbise satıyorum ve geçimimi sağlıyorum. dedi. Şems-i Tebrizi Mahallesi\'nde oturan ve babasına ait kasapta çalışan Mustafa Muhammed Elcuk (14), Ben 2,5 yıl önce Halep\'ten geldim. Önce İstanbul\'a gittik, orayı sevmedik ve Konya\'ya geldik. Buraya ailecek alıştık. Okula gitmiyorum. Suriye\'de de kasaplık yapıyorduk. Aynı işimizi burda da sürdürüyoruz. dedi. Yine aynı mahallede oturan ve Suriye\'ye dönmek istediğini belirten Ömer Suto (18), Türkiye\'ye 4 yıl önce geldik. Önce sanayide çalıştım. Şimdi telefoncu dükkanı açtım. Ama çok alışamadım Suriye\'ye dönmek istiyorum dedi. SURİYELİLERE ALIŞIYORUZ Şems-i Tebrizi Mahallesi\'nde bakkal işleten Mevlüt Fakı (65), mahallede yaşayan Suriye uyruklu sığınmacılar, mahallenin sorun yaşamadan hayatını sürdürdüğünü belirtti. Fakı, Mahallemizde yaşayan Suriyelilere alışıyoruz. Mecburuz, alışmasak ne yapabiliriz. Ancak mahallede yerli halk azaldı. Suriye sığınmacılara evlerini kiraya verip gittiler. dedi. Aynı mahallede manavlık yapan Ahmet Özbay (58), Türk halkının her zaman mazlumun yanında olduğunu, dini, ırkı ne olursa olsun her canlıya saygı duyduğunu belirtti. Sığınmacılarla uyum sorunu yaşamadıklarını ifade eden Özbay, Bunlar zor durumda olduklarından dolayı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uyum sorunumuz yok. İnsan, insan olduktan sonra uyum sorunumuz yok. Gerektiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyoruz. dedi.