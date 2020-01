(Görüntülü Haber) Konya Uyuşturucu madde bağımlılarını umreye gönderiyorlar

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da Gül Madde Bağımlılarını Kurtarma ve Gençlik Derneği, uyuşturucu bağımlısı gençleri manevi yönden desteklemek ve uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmalarını sağlamak amacıyla, umreye gönderme projesi başlattı. Bu kapsamda valilik yardımı ile 10 genci umreye gönderip olumlu sonuçlar aldıklarını belirten dernek başkanı Yakup Öztürk, 35 genci göndermek için de sponsor aradıklarını söyledi. Gül Madde Bağımlıları Derneği Başkanı Yakup Öztürk, gençleri uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmalarını sağlamak için manevi desteğin çok önemli olduğunu söyledi. Bu yoldan hareket ederek gençleri umreye göndermeyi hedeflediklerini belirten Öztürk, \'\'Bu projemizi 2 yıl önce Valiliğimize ilettik. Olumlu karşılandı ve proje kapsamında madde bağımlılığından kurtulmak için mücadele eden 10 gencimizi aileleri ile birlikte, valiliğin desteğiyle manevi destek olmak için umreye gönderdik’’ dedi. UMRE ZİYARETİ ETKİLİ OLDU Madde bağımlısı gençlerin umre ziyaretinden çok olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Öztürk, şunları söyledi: \'\'Gençlerimiz buradan giderken çok heyecanlılardı ve madde bağımlılığında kurtulmak için can atıyorlardı. Tabi her şey niyete bağlı. Umreden gelen madde bağımlısı gençler, orada iken uyuşturucu krizine girdiklerini ama Kabe’yi gördükleri ve oranın manevi atmosferinin de etkisiyle psikolojik olarak rahatladıklarını anlattı. Oranın manevi ortamından etkilendiklerini dile getirdiler. Bu ziyaretin ardından gençlerimiz uyuşturucudan tamamen kurtulmuş oldu. Biz de umreden gelip de madde bağımlılığından kurtulan gençlerimize iş imkanı sağladık. Tabi şu anda durumları iyi ve bu da bizi mutlu ediyor.\'\' 35 GENCİMİZ DE GİTMEK İSTİYOR Dernek ile işbirliği içerisinde uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi gören 18-25 arasındaki 35 genci daha umreye göndermek istediklerini belirten Öztürk, ‘’Şimdi umreye göndermek istediğimiz 35 gencimiz daha var. Ama maddi yönden desteğe ihtiyacımız var. Gençlerimizin umreye gitmesi ve konaklaması için 150 ila 200 bin liraya ihtiyacımız var. O nedenle de bu projenin gerçekleşmesi için sponsor arıyoruz’’ dedi. UYUŞTURUCUNUN ZARARLARI Uyuşturucunun gençleri, aileleri, nesilleri yok ettiğini, devlete ve millete de her türlü zarar verdiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu: \'\'Uyuşturucu illeti gençlerimizin ölümüne sebep olmaktadır. Gençlerimize sahip çıkmamız, el birliğiyle uyuşturucuyla mücadele etmemiz ve bağımlı olan gençleri de topluma kazandırmamız lazım. Biz dernek olarak yüzlerce gencimizin uyuşturucudan kurtulmasına vesile olduk. Valilik, Büyükşehir, emniyet ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Bizler gençlerimizi nasıl kurtarırız ve uyuşturucuyu bırakması için nasıl vesile oluruz onun derdindeyiz.\'\' ANNE VE BABALARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR Uyuşturucu ile mücadelede anne ve babalara büyük görevler düştüğünü de anlatan Öztürk, \'\'Bir anne veya baba evladının madde bağımlısı olduğunu hal ve hareketlerinden anlayabilir. Eğer çocuğu okuyor ve okul devamsızlığına başladıysa, giyim kuşamında değişiklik yaşanmışsa, arkadaş ortamını değiştirmişse, eve geç geliyorsa, yeme ve içme alışkanlıkları değişmişse, gözlerinde kızarıklık varsa ve zayıflamaya başlamışsa madde kullanmaya başladığının işareti olabilir. Bunun için anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Tüm anne ve babaların mutlaka çocuğum kimlerle arkadaşlık yapıyor, kimlerle oturup kalkıyor diye takip etmesi gerekiyor. Eğer bunları gerçekleştirirse bir şekilde tedbir almış olabilir. Ama takip etmediği ve ilgilenmediği takdirde her türlü sıkıntı yaşanabilir’’ dedi.