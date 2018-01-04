(Görüntülü Haber) Konya Ovası'nda 2017 yılında ekilen tohumların yüzde 98'i çimlendi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, geçen yıl yağışlar nedeniyle, hububatta en verimli yıl olduğunu belirterek, \'\'Konya Ovası\'nda son 30-40 yılın en iyi yıllarından biri gerçekleşmiş oldu. Bu da ekilen tohumların yüzde 98 oranında çimlenmesini getirdi. Tohumlarımızın gelişimi açısından çok güzel bir gelişme süreci yaşadık\'\' dedi. 2017 yılının tarım sektöründeki verimlilik açısından kötü bir yıl olarak geçmediğini söyleyen Ali Ataiyibiner, şunları söyledi: \"2017 yılı çokta kötü bir yıl olarak geçmedi. Mevsimsel olarak gerek hava sıcaklıklarının, gerekse meteorolojik olarak yağışların iyi gitmesi son 30-40 yılın en iyi yıllarından bir tanesi olarak Konya ovasında gerçekleşmiş oldu. Bu yansıma olarak ekilen tohumların yüzde 98 oranında çimlenmesini getirdi. Çimlenmiş olan tohumlarımızın gelişimi açısından çok güzel bir gelişme süreci yaşadık. Hububattaki rekoltenin de bu yıl fazla olduğunu düşünüyorum. Onun miktarı da nisan ayı gibi belli olur. Niğde, Karaman ve Konya’yı kapsayan Konya ovasında da fevkalade güzel yağışlar oldu. Bölgemizin tamamında 100 milimetrenin üzerinde eylül ayından sonra ekim, kasım ve aralık ayları itibariyle 100 milimetrenin üzerinde yağışlar var.\" \'KAR YAĞIŞI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ\' Önümüzdeki günler için kar yağışının çok önemli olduğunu söyleyen Ataiyibiner, \"Önümüzde bizi bekleyen karasal iklimin olmazsa olmazlarından olan soğuk kış mevsimi bekliyor. Meteorolojik bilgilerde çok soğuk bir 15 gün görünmüyor. Ama yine de gerek ürünlerin gelişimi açısından gerekse yer altı ve yerüstü sularımızın beslenmesi açısından bundan sonra bölgemizin coğrafi açısından ihtiyacımız olan ciddi anlamda bir kar yağışı. Kar yağışı bizim için fevkalade önemli. Bundan sonraki ocak, şubat aylarındaki geçebilecek sert iklim koşullarındaki soğuk perdelemesini yapabilecek, bitkiyi muhafaza edebilecek bir kar yağışı bizim için çok önemli. Hem de özellikle kapalı havza olan bölgemizde dış havzalardan su alamayan bölgemizde kendi havzamızın yer altı ve yer üstü su kaynakları besleyebilmesi açısından kar yağışı bizim için çok önemli\'\' diye konuştu.