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(Görüntülü Haber) Kontrolden çıkan tır refüje çıkıp, 15 metre sürüklendi

Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, refüje çıkıp 15 metre sürüklendi

26 Şubat 2018 15:39

Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, refüje çıkıp 15 metre sürüklendi. Kaza, sabah saatlerinde Urfa Kapı Caddesinde meydana geldi. Sabri Barçak yönetimindeki 63 E 0856 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çıktı. Refüjdeki aydınlatma direklerini devirip yaklaşık 15 metre sürüklenen TIR, güçlükle durdu. Kazada sürücüsü Barçak hafif şekilde yaralandı. Kazada hasar meydana gelen TIR güçlükle çıkarılıp çekiciyle çekildi, refüjde de zarar meydana geldi.

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