(Görüntülü Haber) Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya) (DHA)- KONYA\'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 22.30 sıralarında Ereğli-Adana Karayolu Hortu Mevkii\'nde meydana geldi. Ahmet Domurcuk (39), kullandığı 80 AD 696 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ahmet Domurcuk, olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki Mikail Yılmaz ile Ali genç ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ahmet Domurcuk\'un cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.