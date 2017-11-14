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(Görüntülü Haber) Kontrolden çıkan kamyon park halindeki 7 otomobile çarptı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon, yol kenarında park halindeki 7 otomobile çarparak hasara neden oldu

14 Kasım 2017 00:20

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyon, yol kenarında park halindeki 7 otomobile çarparak hasara neden oldu. Kamyon şoförü yara almadan kurtulurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Tüpraş İzmir Rafinerisi ile Petkim\'in üretim tesislerinin arasından geçen Aygaz Caddesi\'nde meydana geldi. Tüpraş Kavşağı\'ndan Aliağa Gemi Söküm Tesisleri yönüne giden 58 yaşındaki Mesut G., kullandığı 35 NKD 16 plakalı kamyonun direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi. Yol kenarında park halindeki 7 otomobile çarparak durabilen kamyonun şoförü Mesut G., kazayı yara almadan atlattı. Kamyonun çarpıp, bazısını yolun dışına savurduğu otomobillerde hasar meydana geldi. Hasar gören otomobillerin büyük bölümünün Petkim\'de çalışan işçilere ait olduğu ifade edildi. Polisin, olay yerinde ifadesine başvurduğu kamyon şoförü Mesut G., \"Karşı şeritten bir kamyon geliyordu. Yol kenarında park halinde olan otomobiller yolu daralttığı için kaçamayıp, direksiyon hakimiyetini kaybettim. Park halindeki oütomobillere çarptım. Üzgünüm\" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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