(Görüntülü Haber) Kont Dracula'nın esir tutulduğu kaledeki gizli geçitte su çıktı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta Eflak Beyliği Prensi Kont Dracula\'nın esir tutulduğu öne sürülen Tokat Kalesi\'nde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında bulunan ve \'Ceylan Yolu\' olarak adlandırılan gizli geçidin yaklaşık 130\'uncu metresinde su çıktı. Çıkan su nedeniyle gizli geçitte çalışmalar sonlandırıldı. Tokat Valiliği, Tokat İl Özel İdaresi ve Tokat Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tokat Kalesi\'nin turizme kazandırılması amacıyla 2009 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. 2010 yılında bir bölümü tamamlanan çalışmalar geçen yıl yeniden başladı. Çalışmalar kapsamında, Selçuklu ve Osmanlı döneminde savunma amaçlı kullanılan kalenin burçları sağlamlaştırılarak, kale çevresinde kazı çalışmaları yapıldı. 3 arkeolog denetiminde yapılan çalışmalarda erzak küpleri, askeri barınak, gizli geçit ve 2 zindan bulundu. Bu zindanlardan birinde, 1431-1476 yılları arasında yaşayan Eflak Beyliği prensi Kont Dracula\'nın esir tutulduğu ileri sürüldü. \"SARNIÇ TÜNELİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI\" Tokat Valisi Ömer Toraman, beraberinde Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır çalışmaları inceledi. Tokat Kalesi\'nin önemine değinen Vali Toraman, \"Üç yıllık bir kazı faaliyeti sonucunda yaklaşık 150 metrelik bir mesafe kat edilmiş. Çalışmaların ilk yılı 80 metre, ikinci yıl 50 metre son olarak da 15-20 metre ve toplamda ise 150 metre mesafe kat edilmiş. Bu 150 metrelik mesafe kat edilirken, özellikle 130 metreden itibaren su ile karşılaşılmış. Üçüncü yılındaki çalışmaların mesafenin kısa olmasının en önemli gerekçesi de budur. Su ile karşılaşıldıktan sonra su tahliye edilerek çalışmalar sürdürülmüş. Bir miktar daha aşağı inildikten sonra bu defa suyu ne kadar tahliye ederseniz edin kısa sürede tekrar suyu aynı seviyede muhafaza ettiğini tespit etmişler. İlk yıl yapılan kazılar neticesinde gülleler, çeşitli kalelere işlenmiş motifler tespit edilmiş. Bu sene yapılan çalışmalarda ciddi miktarda ağaç çıkarılmış. Yaklaşık 1 ton civarında ardıç ağacı çıkarılmış. Nihayetinde suyun aynı seviyede kalmasından dolayı çalışmalar ilerletilememiş. Sonuç itibari ile uzman arkadaşlarımızın değerlendirmeleri bunlar. Bu tünelin Anadolu\'da da pek çok kalede örneği olduğu üzere kalenin dışarı ile irtibatının kesildiği muhasara altına alındığı dönemlerde su ihtiyacını karşılaması için test edilmiş yapılar olduğu değerlendiriliyor. Dolayısıyla bugün ulaşılan nokta tünelin son noktası olarak değerlendirilebilir. Suya aynı seviyede ulaşıldı. Muhtemelen kalede yaşayanların suya ihtiyaçları olduğunda bu sarnıçtan temin ediliyor idi. Bunun bir sarnıç tüneli olduğunu değerlendiriyor arkadaşlarımız. Bu yönüyle de bu seneki çalışmalarımızda tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonraki hedefimiz kale surlarının sağlamlaştırılması ortaya çıkarılması\" dedi. \"KONT DRACULA TOKAT\'TA 4 YIL HAPIS KALDI\" İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, Tokat Kale\'sinin kullanım amaçlarından birisi de her kalede olduğu gibi suç ve suçluya dönük olarak cezaevleri, bugünkü anlamda zindanların olduğunu ifade ederek, \"Kont Dracula denilen kişi buraya geldiğinde zaten bir sürgün hayatı yaşıyordu. Sadece İstanbul\'dan ve Balkanlardan uzaklaştırılmıştı. Zindanda tutulduysa muhtemelen bu kaledeki zindanlardan birinde tutuklu bulundu. Yaklaşık 4 yıl burada kaldığı da biliniyor. Buradan da Kütahya Emet\'e gidiyor. Emet\'ten de o zamanki eflak eyaletine kaçıyor. Ondan sonra da tekrar savaşa başlamış oluyor. Fatih Sultan Mehmet\'in çok yakın arkadaşı kendisi. Bu kalede zindana atılması mümkün\" dedi.