T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Konsantrasyonun bu kadarı 'Pes' dedirtti

MUHAMMET KAÇAR (DHA) ARTVİN'in Arhavi ilçesinde Türkiye'nin ilk Açık Hava Santranç Turnuvası gerçekleştirildi

26 Eylül 2017 15:10

MUHAMMET KAÇAR (DHA) ARTVİN\'in Arhavi ilçesinde Türkiye\'nin ilk Açık Hava Santranç Turnuvası gerçekleştirildi. İlçede aşırı yağış nedeniyle oluşan sele aldırış etmeyen sporcular stranç sporuna konsantre olmaları dikkat çekti. Pür dikkat oyunlarına kendilerini kaptırdıkları gözlenenen sporcuların aşırı yağış eşliğinde oyunlarına devam etmeleri ise kameralara yansıdı. İlçede 23-24 Eylül\'de Arhavi Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Sokakta Satranç Turnuvası, 15 ilden 52 misafir, Artvin merkezi ve diğer ilçelerinden 103 olmak üzere toplamda 155 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye?de bir ilk kez açık havada gerçekleştirilen turnuvaya ilgi de büyüktü. Arhavi Gösteri Merkezinde düzenlenen satranç turnuvasına Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Haznedaroğlu, Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Güran Ünal ve Türkiye Satranç Şampiyonlarından Kıvanç Haznedaroğlu katıldı. Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu tüm sporcular ile yakından ilgilenerek kendilerine başarı dileğinde bulundu. SELİ UMURSAMADILAR Kıyasıya bir mücadele yaşanana satranç sporunda yaşları 5 ile 49 arasında değişen sporcuların ilçede 2 gündür etkili olan yağış sonrası meydana gelen sele aldırış etmeyerek satranç oynuna konsantre oldukları dikkat çekti. 3 saate metre kareye 248 kilogram yağış düştüğü ilçede afet yaşanmasına karşın pür dikkat oyunlarına kendilerini kaptıran sporcuların oyun sırasında adeta dış dünya ile bağlantılarını koparttıkları da gözlendi. KÖPEĞE SAYGI GÖSTERDİLER Turnuva sırasında küçük bir sokak köpeğinin yağmurdan kaçarak satranç sporcularının bulunduğu alana sığındığı ve satranç masası kenarında uyuduğu görüldü. Turnuvada mücadele eden sporcuların ise minik köpeği rahatsız etmeyerek oyunlarına devam etmesi de sporunun insana ve canlıya ne kadar saygı duyduğunun en büyük göstergesi oldu. SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ lçede meydana gelen sel felaketi ve sonrasında yürütülen çalışmalardan ötürü turnuva devamı ve ödül törenine katılamayan Başkan Hekimoğlu tüm sporculara tebrik mesajı iletti. Turnuvada daha sonra Arhavi İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Nail Köseoğlu tarafından başarı elde eden sporculara ise ödülleri verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MUHAMMET KAÇAR DHA ARTVİN ArhaviTürkiyeAçık Hava Santranç TurnuvasıPürEylül Arhavi BelediyesiTürkiye Satranç FederasyonuSokakta Satranç TurnuvasıArtvinArhavi Gösteri MerkezindeTürkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24