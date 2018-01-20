(Görüntülü Haber) Konferansta sesi duyulan yavru kedi, düştüğü yerden kurtarıldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da Muratpaşa Belediyesi\'nin çatısından kültür merkezinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi konferans sırasında fark edenler, kurtarmak için seferber oldu. Belediye personeli tarafından kurtarılan kedinin tedavisi yapıldı, sütle beslendi. Soğuk havalarda sokak hayvanlarının girişine izin verilen Muratpaşa Belediyesi\'nin çatı kısmına çıkan kedi, burada doğum yaptı. Yavrulardan biri çatıdan kültür merkezinin havalandırma boşluğuna düştü. Kültür merkezindeki konferans sırasında kedi sesi duyanlar, çevreyi araştırdı. Sesin, havalandırma boşluğundan geldiği tespit edildi. Bunun üzerine belediye görevlerine haber verildi. Etkinlik devam ederken teknik görevliler duvardaki paneli sökerek yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Düşmenin etkisiyle hafif yaralı olduğu belirlenen kedi, belediyenin girişindeki Turunç Masa\'ya götürüldü. Belediye personeli tarafından süt verilerek beslenen kedinin bir gözünün iltihaplandığı belirlendi. Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nde gözünün yanı sıra yaralarına müdahale edilerek tedavisi yapılan kedi, bir süre gözetim altında tutulacak.