T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Konferansta sesi duyulan yavru kedi, düştüğü yerden kurtarıldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin çatısından kültür merkezinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi konferans sırasında fark edenler, kurtarmak için seferber oldu

20 Ocak 2018 17:54

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da Muratpaşa Belediyesi\'nin çatısından kültür merkezinin havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi konferans sırasında fark edenler, kurtarmak için seferber oldu. Belediye personeli tarafından kurtarılan kedinin tedavisi yapıldı, sütle beslendi. Soğuk havalarda sokak hayvanlarının girişine izin verilen Muratpaşa Belediyesi\'nin çatı kısmına çıkan kedi, burada doğum yaptı. Yavrulardan biri çatıdan kültür merkezinin havalandırma boşluğuna düştü. Kültür merkezindeki konferans sırasında kedi sesi duyanlar, çevreyi araştırdı. Sesin, havalandırma boşluğundan geldiği tespit edildi. Bunun üzerine belediye görevlerine haber verildi. Etkinlik devam ederken teknik görevliler duvardaki paneli sökerek yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Düşmenin etkisiyle hafif yaralı olduğu belirlenen kedi, belediyenin girişindeki Turunç Masa\'ya götürüldü. Belediye personeli tarafından süt verilerek beslenen kedinin bir gözünün iltihaplandığı belirlendi. Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nde gözünün yanı sıra yaralarına müdahale edilerek tedavisi yapılan kedi, bir süre gözetim altında tutulacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA ANTALYA Muratpaşa BelediyesiBelediyeSoğukMuratpaşa BelediyesiYavrulardanKültürSesinBununEtkinlikDüşmeninTurunç MasaVeterinerMüdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24