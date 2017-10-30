(Görüntülü Haber) Konak Belediye Başkanı Pekdaş: "Alsancak Stadı'nı yapmak istemiyorlar"

Onur ATIŞ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) KONAK Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin otopark yönetmeliği gerekçesiyle inşaatına ruhsat vermedikleri Alsancak Stadı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde basın toplantısı yapan Pekdaş, \"Projede sadece 21 araç kapasiteli otopark var. Buna kesinlikle onay veremeyiz. Yaklaşık 13 bin kişilik statta bu kadar az kapasitede otopark olmaz. İzmir\'e ihanet edemeyiz. Kanunen statlarda otopark yeri ayrılmak zorunda. Alsancak Stadı için yönetmelik gereği 30 koltuğa bir araçlık otopark gerekiyor, yani kapasite 431 olmalı. Bunu kendileri zaten hesap etmiş ancak uygulanmamış. Bizim ruhsat vermememizi bahane gösterip kaçıyorlar. Alsancak Stadı\'nı yapmak istemiyor. Proje revize edilsin, her zaman çözüm yolu bulunur\" dedi. Pekdaş, Türkiye\'de yapılan her yeni statta otopark ihtiyacının karşılandığını belirterek, \"Antalya Stadı 33 bin kişilik, 1200 kapasiteli otoparkı var. Adana Stadı 33 bin kişilik 1400 araçlık otopark var. Karaman Stadı 12 bin 500 kişilik 417 kapasiteli otopark var. Sakarya Stadı 21 bin kişilik orada 1445 kapasiteli otopark var. Başakşehir Fatih Terim Stadı 17 bin kişilik 1650 araçlık otopark var. Recep Tayyip Erdoğan Stadı 13 bin 856 kişilik 1200 adet otopark var. Alsancak Stadı 13 bin kişilik 21 kapasiteli otopark var. Bunu sorgulamak lazım. Konak Belediyesi\'nin kente ihanet ettiğini söyleyenler önce diğer statlara baksın. Bize ideoloji yapıyor diyenlere şunu söylüyorum: Biz hukuka uygun davranmanın ideolojisini yapıyoruz. Kaçtım, oynamıyorum demek için, taraftarı da manipüle ediyorlar\" diye konuştu. Göztepe Stadı\'nın 20 bin 35 kişi kapasiteli olduğunu hatırlatan Sema Pekdaş, \"Göztepe Stadı için ayrılan bütçe 218 milyon 900 bin TL. Alsancak Stadı içinse yalnızca 55 milyon TL. Neden iki stat arasında bu kadar maliyet farkı var? Çünkü Alsancak\'ta otopark yok. Mevzuata aykırı plan yapmışlar. Ruhsat verilmeyeceğini bile bile projeyi faaliyete geçirmeye çalışıyorlar. Alsancak Stadı\'na otopark konulmaması İzmir\'e ve Altay\'a büyük haksızlıktır. Maliyeti artıracaklar ve Alsancak Stadı\'na da mevzuata uygun otopark yapacaklar. Otopark bir defa gelir getirecektir. Çağdaş İzmirliler, çağdaş Alaylılar bunun farkında. Onlar kentlerini ve kulüplerini çok seviyorlar. Haksızlığın farkına varacaklardır. Biz İzmir\'e asla ihanet edemeyiz. Altay\'a ihanet edemeyiz. Alsancak Stadı\'na AVM gündeme geldiğinde tüm kamuoyu \"Alsancak Stadı tarihtir\" dedi. Baskılar üzerine stat projesi geldi fakat otoparkı olmadan. Biz bunu kabul edemezdik. Ödeneği artırıp yeniden stadı projelendirsinler\" açıklamasını yaptı.