T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kömür sobasından sızan gaz zehirledi: 2 ölü

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Çerme Köyü'nde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazınan zehirlenen imam, 38 yaşındaki Rahim Özkesemen ve eşi Sibel Özkesemen (30) öldü

20 Ocak 2018 22:12

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ın Çerme Köyü\'nde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazınan zehirlenen imam, 38 yaşındaki Rahim Özkesemen ve eşi Sibel Özkesemen (30) öldü. Kars\'ın Selim ilçesinde bağlı Alisofu Köyü imamı Rahim Özkesemen ile eşi Sibel Özkesemen dün, 9 ve 11 yaşlarındaki iki oğlu ile merkeze bağlı Çerme Köyü\'ndeki akrabalarına gitti. Geceyi amcasının evinde geçiren Rahim Özkesemen ile Sibel Özkesemen sobanın bulunduğu odada uyudu. Bu sabah Özkesemen çiftinin uyanmadığını gören akrabaları girdikleri cesetleri ile karşılaştı. Köye çağrılan 112 ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Rahim Özkesemen ile eşi Sibel Özkesemen çiftinin cenazeleri otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Çiftin çocuklarının gece yanlarında olmadığı belirtilirken ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bedir ALTUNOKKARS DHA KARSKöyüRahimSibelKars SelimAlisofu KöyüGeceyiBuKöyeOlayErzurum Adli Tıp Kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24