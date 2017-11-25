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(Görüntülü Haber) Kömür ocağında göçük altında kalan vardiya çavuşu öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte vardiya çavuşu 41 yaşındaki Aydın Demirbaş öldü

25 Kasım 2017 19:37

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)-EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte vardiya çavuşu 41 yaşındaki Aydın Demirbaş öldü. Olay, saat 13.15 sıralarında, ilçeye bağlı Paşayiğit Mahallesi\'ndeki bir maden ocağında meydana geldi. Öğle yemeğine gelmeyen işçileri kontrol etmek için kömür madenine giren vardiya çavuşu Aydın Demirbaş, 250 metre derinlikte oluşan göçük altında kalarak ağır yaralandı. Toprak altında kendisini fark eden işçiler tarafından çıkartılan Demirbaş, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aydın Demirbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri, kömür ocağına gelerek inceleme yaptı. Demirbaş\'ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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