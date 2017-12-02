(Görüntülü Haber) Komşularının evinden çaldıklarını, internetten satarken yakalandılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da akrabalarıyla birlikte yan komşularının evini soyan 7 kişi, çaldıkları eşyaları satmak için internete koydu. Müşteri gibi davranan polisi alıcı sanan zanlılar malzemeleri satmak için geldikleri adreste yakalandı.



Olay, 27 Kasım\'da merkez Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; H.Ç. (15) ile kuzenleri A.B. (15), İ.A. (16), H.B. (14) ile Ali B. (24), Ahmet A. (24) ve Cemil B. (28) ile birlikte yan komşuları olan Hakan Morkul\'un (28) evini soydu. 7 bin liralık eşyaları 3 tekerlekli elektrikli bisikletin kasasına yükleyen hırsızlar kaçtı. Ev sahibi Hakan Morkul, bir süre sonra geldiği evinin soyulduğunu fark edince polisi aradı. Hırsızlar bu sırada çaldıkları LCD ekran televizyon, dizüstü bilgisayar, sinema sistemi, elektrikli süpürge, mini fırın, fritöz, harici hard disk, meyve sıkacağı, org ve bir adet de bağlamayı internet üzerinden satışa çıkarttı.



POLİSİ MÜŞTERİ SANDILAR



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, müşteri gibi Ali B. ile bağlantıya geçti. Ekipler, satın alacakları elektronik eşyaları incelemek için hırsızlarla Kocavezir Mahallesi\'ne randevulaştı. Burada yakalanan Ali B.\'nin itirafı sonucu diğer akrabaları da yakalandı. 7 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cemil B. tutuklanırken, diğer şüphelilere ev hapsi verildi.