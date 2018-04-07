(Görüntülü Haber) Komisyon üzüm üreticilerinin sorunları dinledi

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Gölbaşı ilçesinde üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. Gölbaşı Belediyesi Konferans Salonu\'nda düzenlenen İstişare Toplantısında konuşan Komisyonun Başkanı AK Partı Manisa Milletvekili İsmail Bilen, çayı önceden üzümle içtiklerini belirterek Dünya?da şekerden bir kaçışın olduğunu söyledi. Bilen, konuşmasında şunları kaydetti ?Beyaz şeker dediğimiz kamıştan veya pancardan üretilen o şekerden kaçış var. Üzüm doğal tabi şeker. Besin değeri çok yüksek. Enerjisi çok yüksek. Demir eksikliğine faydalı. Doktor arkadaşımız buradayken benim bunları söylemem abes ama onlardan benim duyduğum, bildiğim, araştırmacılardan sorduğumuz anti oksidan, kansere karşı diş çürümelerine karşı önleyici. Çikolata yediriyorsun çocuğun dişi çürüyor, dökülüyor böyle bir ürünü bizim tanıtmamız ve pazarlamamız lazım. Sosyal hayatın gelişmesiyle birlikte ihtiyaçların ve masrafların arttığını bu nedenle beklentilerin yükseldiğini belirterek 3- 5 dönümle geçinme devri bittiğini, ya o 3 - 5 dönümü çok kıymetli hale getireceğiz ya doğal olacak, organik olacak veya piyasa arzı olacak tüketim artacak, dedi. ?Hazırlanacak olan raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve ilgili bakanlıklara sunulacağını ifade eden Bilen, Akademisyen ve uzman 10 arkadaşla buradayız. Bu da konuya verdiğimiz önemi gösteriyor. Sektörün içinde bulunduğu durumu, alınması gereken tedbirleri ve varsa önerileri, arkadaşlarımızdan alıp raporlayacağız. dedi. Komisyon Üyesi AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fıratö T.B.M.M çatısı altında Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu olarak 8-9 toplantı gerçekleştirdik, sonra da bölgeleri bizzat gezerek üzümün ve bağcılığın sorunları nelerdir araştırarak bunları komisyonda dile getirmeye çalıştık, dedi. Soru cevap şeklinde devam eden istişare toplantısında söz alan Belören Beldesi Belediye Başkanı Mahmut Turan ise peygamber üzümünün % 60\'nın beldesinde yetiştiğini belirterek üzüm üreticilerine destek istedi. Adıyaman Odalar Birliği Başkanı Salih Şahan ise konuşmasında ilimizde 124 Bin dekar alanda bağcılık yapıldığını,yaklaşık 73 Bin ton ürün elde edildiğini, Türkiye sıralamasında bağcılıkta 11.ci,üzüm üretiminde ise 10. Sırada olduğunu söyledi. Düzenlenen toplantıya Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Tokat Milletvekili Doktor Celil Göçer, Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik , Adıyaman Valisi Nurullah Kalkancı, Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Adıyaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Adıyaman Ziraat Odaları Birliği başkanı Salih Şahan, Ziraat Odası Gölbaşı İlçe Başkanı Doğan Güven, muhtarlar ve üreticiler katıldı.