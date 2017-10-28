(Görüntülü Haber) Koltuk döşeme atölyesi kül oldu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)- İZMİR\'İN Ödemiş İlçesi\'ndeki koltuk döşeme atölyesi, çıkan yangında tamamen kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu. Dumanlardan etkilenen 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.



Yangın, saat 20.00 sıralarında Anafartalar Mahallesi Yurt Sokak\'ta bulunan bir koltuk döşeme atölyesinde, henüz bilinmeyen nedendenle İşyerindeki alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa 4 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Koltuk döşeme atölyesinin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği yangında, işyerinin bulunduğu binada da alevler nedeniyle hasar oluştu. Alevlerin sıçradığı 45 RD 310 ve 35 Z 2388 plakalı 2 araçta da hasar meydana geldi.



Yanan işyerinin bulunduğu binada oturan 80 yaşındaki Müesser Dedeoğlu ile 46 yaşındaki Filiz Belen dumanlardan etkilenerek, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Belediye Başkanı A. Mahmut Badem yanan işyerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.