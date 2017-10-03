(Görüntülü Haber) Kolombiyalı geline Trakya usulü düğün

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde yaşayan Sercan Ceviz, 4 yıl önce internetten tanıştığı Kolombiyalı Natalia Maria Martinez Santos ile Trakya usulü yapılan düğünle evlendi. Keşan\'da uzun süre lokanta işleten Sercan Ceviz, 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi\'nde öğrenim gördüğü sırada internet üzerinden Kolombiya\'da yaşayan avukat Natalia Maria Martinez Santos ile tanıştı. Sercan Ceviz, arkadaşlıklarının ilerlemesi üzerine Kolombiya\'ya giderek Natalia Maria Martinez Santos ile emekli korgeneral olan babası ve diğer aile fertleriyle yakından tanıştı. Çift tanışmanın ardından Kolombiya’da nişanlandı. Evlilik yolundaki ilk adım ise Ceviz ailesinin, Kolombiya’da avukatlık yapan Natalia’yı ailesinden istemesiyle atıldı. KIZI İNTERNET ÜZERİNDEN İSTEDİLER Türk aile gelinlerini ailesinden internet üzerinden istedi. Aileler arasındaki tercümanlığı da Sercan Ceviz yaptı. Sercan Ceviz’e aşık olan Kolombiyalı gelin, damat kadar Türklerin örf ve adetlerini araştırdı. Araştırma yaptıkça sevdiği adam kadar Türkiye’ye de aşık olan Kolombiyalı gelin, Türk gelenekleriyle evlenmeye kadar verdi. BİNDALLI GİYDİ, TESTİ KIRDI Gelin Natalia, düğünden önce yapılan kına gecesinde Türk geleneklerinin hepsini yaşamak istediğini söyledi. Özellikle bindallı giymek isteyen Kolombiyalı geline, Türk aile de unutulmayacak bir kına gecesi hazırladı. Gecede, bindallı giyen ve eline kına yaktıran Natalia, kınada oynarken, bolluk, bereket ve ağız tatlılığı ile bir ömür geçmesini sembolize eden, içi şeker ile bozuk parayla dolu testiyi de kırmayı ihmal etmedi. Kına gecesinde kendi ülkesine özgü danslarını sergileyen Kolombiyalı gelin, halay çekerek ve yerden tulum oynayarak herkesi hayran bıraktı. TRAKYA USULÜ DÜĞÜN Sercan Ceviz ve Natalia Maria Martinez Santos\'un düğünü de Trakya usulü yapıldı. Alkışlarla düğünün yapıldığı alana giren çift, açılış dansının ardından düğün pastası kesti. Kolombiyalı gelin, düğünde eşi ve davetlilerle Roman havaları eşliğinde göbek atarak, gece boyunca doyasıya eğlendi.