(Görüntülü Haber) Koçer'den öğrencilere kişisel gelişim nasihati

Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Lisesi\'nde katıldığı \'Kariyer Günleri\'nde öğrencilere kendilerini geliştirmeleri yönünde nasihatlerde bulundu. Gaziantep Lisesi ve Gaziantep Lisesi Mezunları Derneği işbirliğiyle düzenlenen \'Kariyer Günleri\'nin konuğu Nejat Koçer oldu. Lisenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere hitap eden Koçer, kendi hayatından kesitlere yer verdi. Ülkeye ve insanlığa hizmet etmenin kolay olmadığını her şeyden fedakarlık edilmesi gerektiğini ifade eden Koçer şunları dedi Bizim dönemimizde Gaziantep Lisesi çok başarılı ve parmak ile gösterilen bir okuldu. Şimdi de halen öyle. Ben 3 yıl bu okulda okuduktan sonra Gaziantep Üniversitesi İşletme Bölümü\'nde eğitim gördüm ve iş hayatına atıldım. Genel olarak iş yamanımım dışında cemiyet yaşantısı benim için ülkeme ve insanlığa hizmet benim için çok daha ön plandaydı. Bu benim kişisel tercihimdi. Bunu seven de vardır, sevmeyen de vardır. Çünkü bunu sevmek zordur. İnsanlığa hizmet, çevreye hizmet, ülkeye hizmet zordur. Günü, zamanı, anı yoktur. Evinizden, ailenizden, işinizden her zaman fedakarlık etmek zorundasınız ama iz bırakmak istiyorsanız ama bu dünyadan gelip geçerken hoş bir seda bırakmak istiyorsanız da bu yola girmek zorundasınız. 2011\'den bu yana Gaziantep milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde şehrimi temsil ediyorum. Dediğim gibi bu yolculuk devam ediyor. İsmi ne olursa olsun makamı ne olursa olsun, hepsinin temelinde şehrimize, ülkemize ve insanlığa hizmet var. Birileri bu görevi yapacak, bu görevi yaparken de en iyi şekilde layığıyla şehrimize en iyi hizmeti verecek şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Üniversite döneminde kendini geliştirmenin iş hayatına atılmada büyük önem taşıdığını aktaran Koçer, öğrencilere kendini geliştirmeleri yönünde nasihat vererek şöyle konuştu Üniversiteye girdikten sonra, mezun olduğunuzda birileri sizi hemen hazır beklemiyor. Yani \'öğretmen olacağım\' diyebilirsiniz ama öğretmenlik için hemen hazır bir şey yok. Siz kendinizi en iyi şekilde geliştirmek zorundasınız. Nasıl sınavlara girdiğinizde yüksek puan aldığınız zaman bir başkasına fark atabiliyorsanız, kişisel gelişimlerinizde bu açıdan çok önemli. Buna çok önem verin çok değer verin. Çünkü yarın hayata atıldığınız zaman mesela bu gençler içerisinde 20 kişi öğretmenliği seçti. Bu 20 kişi kendi içerisinde kişisel gelişimiyle ilgili yarın belki, tercih de kazanacak ya da kaybedecek. Koçer, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.