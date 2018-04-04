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(Görüntülü Haber) Kocaeli'den, Zeytin Dalı Harekâtı'na destek

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için sivil toplum kuruluşlarının desteği ile alınan 350 bin lira değerindeki tıbbi, ilk yardım ve kişisel hijyen malzemeleri Hatay'a gönderildi

04 Nisan 2018 17:21

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için sivil toplum kuruluşlarının desteği ile alınan 350 bin lira değerindeki tıbbi, ilk yardım ve kişisel hijyen malzemeleri Hatay\'a gönderildi.

Kocaeli\'de sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla 350 bin lira değerinde tıbbi, ilk yardım ve kişisel hijyen malzemeleri alındı. Kocaeli Valiliği\'nin bahçesinde düzenlenen törenle bir TIR dolusu malzeme Hatay\'a gönderildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TIR yola çıkarken yaptığı açıklamada, \"Afrin operasyonu çerçevesinde, orada kahramanca mücadele eden Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiğimize destek amacıyla Kocaeli’de iş dünyamızın, sanayi odamız ve ticaret odalarımızın organizasyonunda kooperatiflerimizin de katkılarıyla bir TIR dolusu yardım malzemesi hazırlandı. Kocaeli Valiliğimiz koordinasyonunda Hatay Valiliğimizin aracılığıyla orada Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiğimize iletilmek üzere bugün itibarıyla yola çıkacak. Türkiye Cumhuriyeti\'nin bu zor süreç içerisinde vatandaşların dayanışma anlayışları içerisinde bir destek oluşturulması oldukça önemli ve anlamlıdır. Bunda özellikle vatandaşlarımızın dayanışmayı öne çıkarması anlayışıyla böyle bir çalışma içerisinde yer alması takdire şayandır. Ben bu konuda katkılarını ortaya koyan Kocaeli halkına, odalarımıza ve kooperatiflerimize teşekkür ediyorum. Bu maddi ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde dayanışma ruhunun gösterilmesi bakımından çok anlamlı. Bu yönüyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

 

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