(Görüntülü Haber) Kocaeli'de 3 hastane dijital sisteme geçti

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU-KOCAELİ DHA KOCAELİ Kamu Hastaneleri, Türkiye\'de bir ilki gerçekleştirdi. Karamürsel, İzmit Seka ve Körfez Devlet Hastaneleri, Europa HIMSS Analytics kuruluşu tarafından yapılan validasyon neticesinde HIMSS Stage 6 belgesini almaya hak kazandı. Kamürsel, İzmit Seka ve Körfez Devlet Hastanelerinde hastaların tüm kayıtları dijital ortamda takip edilmeye başlanırken, sistem yanlış ilaç kullanımının da önüne geçti. Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, HIMSS Staga 6 Emram Belgesi belgesini aynı anda üç devlet hastanesinin almasından mutluluk duyduklarını belirterek, İlk olarak Karamürsel, ardından İzmit Seka ve Körfez Devlet Hastaneleri bu belgeyi almaya hak kazandı. 2003 yılından beri devam etmekte olan sağlıkta dönüşüm politikası kapsamında, Sağlık Bakanlığı\'mızın önderliğinde tüm hastanelerimizde dijitalleşme çalışmaları hızla devam etmektedir. Son 3 yıl içinde hastanelerin dijitalizasyonu için ciddi çaba sarf edildi. Genel Sekreterliğimize bağlı tüm sağlık tesislerinde yazışmalar artık elektronik ortamda e-imza ile yapılıyor. Resmi evraklar evden, ofisten, internet ortamındaki her yerden TÜBİTAK tarafından verilen e-imza ile onaylanabiliyor. Milli yazılım PARDUS\'a geçme çalışmalarımız başladı. PARDUS\'u TÜBİTAK çalışmalarının tamamlanmasının ardından devreye almayı planlıyoruz. E-reçetede Kocaeli Kamu Hastaneleri Türkiye birincisi. Hastanelerimizde reçetelerimiz eskiden tamamen kağıtla yazılıyordu. Biz bunu elektronik ortama geçirmek istedik. Tüm reçetelerimizin e-imza ile imzalanması için çalışmalar yaptık. Yaklaşık 1 yıl yoğun bir çabadan sonra geçtiğimiz aylarda e-reçete yazımında yüzde 99,5 oranı ile Türkiye birincisi olduk dedi. Kamu hastaneleri dijital döneme geçtiğini söyleyen Ergüney, Kocaeli Kamu Hastaneleri\'nin dijital döneme geçtiği çok net bir biçimde gözüküyor. Biz de gösterilen çabaları HIMMS Avrupa belgesi ile taçlandırmak istedik. Madem birçok alanda dijitalleşmeyi başardık, bunu da başarabiliriz diye düşündük. HIMSS Avrupa Emram sistemini öğrendik. Bu sistem Avrupa\'da birçok ülkede kullanılıyor. Çok ayrıntılı bir sistem. Bir nevi dijital kalite sistemi. Hastanede yapılan bütün işlemlerin kağıt kullanmadan dijital ortama geçirilmesini zorunlu kılıyor. Tüm raporların dijital olarak oluşturulması ve internet ortamda gerekli yerlere gönderilmesine imkan tanıyor. Yine hastanede kayıtların düzenli tutulmasını sağlıyor. Tıbbi işlemlerde olası hataları minimize ediyor. Hastalarla ilgili tanı ve tedavi süreçleri, ilaç dağıtımı, bir çok tıbbi hizmetleri, süreçlerin sağlıklı şekilde kaydedilmesini mecburi tutuyor. Hukuki işlemler için delil teşkil edecek, çalışan ve hasta güvenliği için çok faydalı bir sistem. Yaklaşık 6 aydır tüm hastanelerimizle bu başlıkları yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İpi ilk göğüsleyen Karamürsel, İzmit Seka ve Körfez Devlet Hastaneleri oldu. Ülkemizde ilk defa bir ilde 3 hastanenin aynı anda bu belgeyi almaya hak kazanması bizler için çok mutluluk verici. Yine ilimizde kamuözel sektörde bu belgeyi ilk defa bir devlet hastanesinin alması bizim için ayrıca bir gurur vesilesi oldu. Ciddi bir emek olduğu için hastanelerimizi tebrik ediyorum, bunun gelecekte onların daha da başarılı olmasına vesile olacağına inanıyorum diye konuştu. HER ŞEY DİJİTAL ORTAMDA GÖRÜLÜYOR Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Erkan Çelik sistemle hasta güvenliğinin en üst düzeye çıktığını ve yanlış ilaç tedavisinin imkansız hale geldiğini söyledi. HIMSS Stage 6 sisteminin işleyişini anlatan Erkan Çelik, Servislerimize hekimlerimiz tarafından bir hasta yatırıldığı zaman servis hemşirelerimiz tarafından hastamızın başına tabletlerle, ya da bilgisayarlarla gidilerek hastanın gerekli şikayetleri, bulguları, tabletlere yazılıyor. Bu şekilde de hasta kayıtları son derece güvenli olarak takip edilmekte. Hekimimiz tarafından yazılan tedaviler eczanemizde hazırlandıktan sona servisimize gelmekte, servisimizde hastanın adına ilaçlar barkodlu bir şekilde gelmekte. Hemşirelerimiz tarafından hastanın yatış işlemini yaptığımız zaman verdiğimiz bileklik okutularak ekranda hastanın ismi açılmakta ve bu isim üzerindeki barkod okunarak tedavinin geldiği saatte o tedavi okutularak yapılmakta. Bu şekilde doğru ilaç, doğru zamanda, doğru hastaya doğru bir yolla uygulanmaktadır. Hastaların güvenliği bu şekilde daha iyi sağlanabilmektedir dedi. Yanlış ilacın hastalara uygulanmasının sistemle birlikte imkansız hale geldiğini söyleyen Çelik, şöyle konuştu Eğer başka bir hastanın tedavisi yapılacaksa yanlışlıkla ya da hekimin yazmadığı bir ilaç eczaneden geldiyse ilaç okutulduğu zaman bu ilacın yanlış olduğu sistem tarafından bu ilacı yapmayın şeklinde uyarı çıkmakta ve sistem müsaade etmemektedir. Hemşire de bu uyarı okuyarak ilacı tekrar kontrol ederek bu ilacı yapmamaktadır. Hastaların tedavileri hekimler tarafından günlük verilmekte ve o gün içerisinde hangi saatte hangi tedavinin verildiği o tedavi planında yazmaktadır. Bu sistemlerde hastanın ilaçları geldiği zaman ekranda saatler yazmakta ve o saat yaklaştığında ancak o tedaviyi sistem kabul edilmekte hemşiremiz de o tedavinin saati geldiğinde uygulamaktadır. Başka bir saatte uygulamaya çalıştığı zaman sistem onu kabul etmemekte hemşireyi uyarmakta ve bu şekilde doğru zamanda doğru tedavi hastalarımıza düzenli bir şekilde uygulanmaktadır. Yine tedavilerimiz uygulanırken serviste hemşiremizin yaptığı ateş ölçme, nabız, tansiyon gibi değerlerde çeşitli anormallik varsa sistemde uyarılar çıkmakta hemşiremiz de bu uyarılar neticesinde hastamızı daha yakından takip etmektedir. Bu şekilde servisteki hastaların takibi aynı zamanda dijital verilerle de daha dikkatli yapılmaktadır