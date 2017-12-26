T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Kocaeli Stadyumu'nda son aşamaya gelindi

Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, 9

26 Aralık 2017 13:48

Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, 9.5 büyüklüğündeki depreme dayanıklı yapılan Kocaeli Stadyumu\'ndaki çalışmalarda sona gelindi. Kocaeli Stadyumu\'nda ikinci yarı karşılaşmalarının oynanması hedefleniyor. İzmit Alikahya Mahallesi\'nde yapımına 3,5 yıl önce başlanan Kocaeli Stadyumu\'nda çalışmalarda son aşamaya geçildi. 33 bin kişi kapasiteli, toplam 89 bin metrekare alan üzerine kurulu olan stadyum Kocaeli\'nin deprem kuşağında olması nedeniyle 9.5 büyüklüğündeki depreme dayanıklı yapıldı. Stadyumda engelliler de düşünülerek özel bir bölüm tasarlandı. Engelliler için 160 koltuk ayrıldı. Stadyumun çevresine 1700 araçlık otopark alanı yapılırken, çevre düzenlemesi kapsamında ağaçlar dikildi. Stadyumunun dış cephe kaplaması ise görsel açıdan İzmit\'in simgesi olan pişmaniyeye benzetildi. Stadyumun etrafını kaplayan şeritler pişmaniyenin yapımı sırasında çekilerek oluşan halkalara benzetildi. Stadyumda ikinci yarı futbol karşılaşmalarının oynanması planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergün AYAZUğur AYDINİZMİT Kocaeli DHAKocaeli StadyumuAlikahya MahallesiKocaeliStadyumdaEngellilerStadyumunStadyumunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24