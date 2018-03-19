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(Görüntülü Haber) Kocaeli merkezli uyuşturucu çetesine operasyon

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde ticareti, nakli ve organizasyonu yapan çete çökertildi

19 Mart 2018 15:21

KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ, İstanbul ve Ankara\'da düzenlenen operasyonla uyuşturucu madde ticareti, nakli ve organizasyonu yapan çete çökertildi. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılı içerisinde farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 184 kilogram eroin ve 769 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. YEle geçirilen uyuşturucu maddelerin nereden temin edildiği hakkında soruşturma başlatan polis, 6 aylık takibin ardından, 10 kişilik çeteyi tespit etti. 2 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlendi. Kocaeli, Ankara ve İstanbul\'da düzenlenen operasyonla 8 kişi yakalandı. 2 kişi İstanbul\'da adliyeye sevk edilirken, 6 kişi ise Kocaeli Körfez Adliyesi\'ne sevk edildi.

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